В Турции массово появляются гигантские провалы почвы: в сети заговорили о пророчествах

В Турции стремительно растет количество гигантских провалов почвы, которые поражают своими масштабами и все чаще становятся угрозой для людей. Эти провалы все чаще напоминают библейские пророчества.

Только в провинции Конья обнаружено 648 серьезных провалов, что угрожает сельскому хозяйству и инфраструктуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

Кое-где эти пропасти достигают десятков, а иногда и сотен метров в глубину. Из-за ужасающего вида кратеров в соцсетях все чаще появляются предположения о "знаках свыше" и библейских пророчествах, однако ученые имеют вполне рациональное объяснение.

Почему возникли эти пропасти?

Как сообщают турецкие службы по чрезвычайным ситуациям и исследователи из Технического университета Коньи, главными причинами явления являются:

длительная засуха,

изменения климата,

неконтролируемый забор подземных вод.

За последний год ученые обнаружили более 20 новых провалов, которые дополнили почти 1900 опасных участков, зафиксированных еще до 2021 года. Если раньше такие обвалы случались раз в несколько десятилетий, то за последние 25 лет они начали появляться ежегодно, а некоторые кратеры имеют диаметр более 30 метров.

Провал в Турции / Фото ABC News

Что говорят ученые?

Специалисты предупреждают: без более жесткого контроля за водопользованием ситуация будет только ухудшаться. Подобные процессы фиксируют и в других регионах мира:

в США,

странах Азии,

на Ближнем Востоке,

в Средиземноморье и Австралии.

Как отмечает The Salt Lake Tribune, особенно уязвимыми остаются Великие равнины США, Центральная долина Калифорнии и южные штаты, где сочетание засухи и чрезмерного водозабора уже приводило к появлению кратеров, которые поглощали дороги, автомобили и здания.

Ученые отмечают: гигантские провалы – это не мистика, а следствие человеческой деятельности и климатических изменений. И если проблему не решать системно, подобные "земные раны" могут появляться все чаще – не только в Турции, но и во многих других странах мира.

