"Работаю, чтобы выжить": мигрантка шокирована стоимостью жизни в Испании
- Филиппинка Сесиль, которая переехала в Испанию, работает преимущественно для выживания из-за высокой стоимости жизни.
- Ее основные расходы состоят из аренды, счетов за электроэнергию, воды, парковки, страхования автомобиля и еды, что вместе превышают ее месячный доход.
Филиппинка Сесиль собрала свои вещи и переехала в Испанию. Однако по приезду столкнулась с суровой реальностью и высокой стоимостью жизни.
Женщина заявила, что она в основном "работает, чтобы выжить". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @cecille_spain_ishlife.
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Цены на проживание в Испании
По словам Сесиль, она зарабатывает 1 350 евро в "хороший месяц". При этом ее расходы составляют:
- Аренда – 900 евро;
- Счета за электроэнергию – 200 евро;
- Вода – от 20 до 30 евро;
- Парковка автомобиля – 121 евро;
- Страхование автомобиля – 116 евро;
- Еда – от 300 до 400 евро;
Сесиль отметила, что любит Испанию, но просто хотела поделиться своим опытом. Это заставило многих людей говорить – сообщение набрало много просмотров и комментариев. Многие согласились, что стоимость жизни в Испании растет.
В то же время один из комментаторов написал: "Так же как в Великобритании, но по крайней мере у вас есть солнце и тепло".
Стоимость жизни в Испании: смотрите видео
К слову, сейчас в Барселоне действует ночной налог для туристов. Однако правительство предложило распространить туристический налог не только на столицу Каталонии, но и на весь регион, при этом подняв его вдвое.