Сколько надо зарабатывать в Канаде в месяц, чтобы не зависеть от помощи государства
- Для комфортной жизни в Канаде минимальный доход для одного человека должен составлять 2500 – 3000 евро в месяц, для семьи из двух взрослых - 3500 – 4000 евро, для семьи с детьми - от 4500 евро.
- Для финансовой стабильности и возможности инвестировать в будущее желательно иметь доход, превышающий базовый уровень комфорта.
Переезд в Канаду требует тщательного финансового планирования. Стоимость жизни там довольно высокая, особенно в крупных городах.
Самая большая статья расходов в Канаде – это аренда жилья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.
Смотрите также "В этих туфлях можно сбежать со свадьбы?": интервью с украинкой в Канаде, которая работает в обувном
Обратите внимание. Канада продлила статус временной защиты для украинских беженцев. Они имеют право подать заявление на продление своего статуса до 31 марта 2026 года.
Цены на проживание в Канаде
Рынок недвижимости в Канаде довольно напряженный, а особенно в мегаполисах, где спрос значительно превышает предложение. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет от 1 100 до 1300 евро в месяц, в зависимости от района. Квартира с тремя спальнями – 1 600 – 2 000 евро в месяц.
Многие канадцы выбирают жить с друзьями или коллегами, чтобы уменьшить расходы на аренду. Другие предпочитают небольшие города, ведь там ниже цены, чем в Торонто или Ванкувере.
По коммунальным услугам, то с октября по апрель в этой стране довольно большие расходы на отопление. Кроме того, канадцы платят отдельно за многие услуги, которые в некоторых странах включены в стоимость аренды:
- Электричество, отопление, вода, вывоз мусора для квартиры 85 квадратных метров: 137 евро в месяц;
- Интернет (60+ Мбит/с): 55 евро в месяц;
- Мобильная связь с пакетом 10+ гигабайтов данных: 42 евро в месяц.
Относительно цен на продукты, то для полноценного питания семье из двух взрослых понадобится примерно 600 – 800 евро в месяц, если готовить дома.
Канадцы часто покупают продукты по скидкам / Pexels
Местные жители часто покупают продукты во время распродаж, используют купоны и программы лояльности супермаркетов, что позволяет сэкономить 15 – 20%.
Также следует учесть дополнительные расходы, такие как транспорт и развлечения.
Месячный проездной на общественный транспорт – примерно 70 евро, 1 литр бензина – 1,00 евро. Обед на двоих в ресторане средней ценовой категории – 64 евро. А вот ясли или частный детский сад стоит 723 евро в месяц за одного ребенка.
Сколько нужно зарабатывать в Канаде
Учитывая приведенные выше расходы, минимальный доход для жизни в Канаде должен составлять:
- Для одного человека – 2 500 – 3 000 евро в месяц.
- Семье из двух взрослых – 3 500 – 4 000 евро в месяц.
- Для семьи с детьми – от 4 500 евро, в зависимости от количества детей и их возраста.
Важно понимать, что это лишь базовый уровень, который обеспечивает относительный комфорт: это позволит покрыть аренду небольшой квартиры, коммунальные услуги, питание, транспорт и иметь небольшой запас на досуг и сбережения.
Для создания финансовой подушки безопасности и возможности инвестировать в свое будущее лучше иметь еще более высокий доход.