Какие страны участвуют в Евровидении 2025: полный перечень

Весной 2025 года состоится долгожданный песенный конкурс Евровидение. Недавно появились подробности относительно количества стран-участниц.

Всего в песенном конкурсе примет участие 38 стран – Украина тоже в списке. 24 Канал рассказывает, какие именно страны выступят на Евровидении 2025.

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Какие страны участвуют в Евровидении 2025 и когда выступят

На официальной Instagram-странице Евровидения обнародовали результаты жеребьевки, согласно которым стало известно, что Украина появится на шоу в первом полуфинале – 13 мая в первом полуфинале.

В тот же день выступят еще такие 14 стран:

Швеция, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия, Норвегия.

Результаты жеребьевки Евровидения 2025: смотрите список

Во втором полуфинале – 15 мая – появятся такие страны:

Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург, Грузия, Сербия.

Страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – автоматически попадают в гранд-финал Евровидения, который состоится 17 мая. Эти страны, как члены-основатели конкурса, не соревнуются в полуфиналах.

Швейцария, страна-хозяйка нынешнего конкурса, также пройдет непосредственно в финал.

Евровидение 2025: кратко