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Закордон Жизнь за границей Какие страны участвуют в Евровидении 2025: полный перечень
7 февраля, 15:20
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Какие страны участвуют в Евровидении 2025: полный перечень

Марта Касиянчук

Весной 2025 года состоится долгожданный песенный конкурс Евровидение. Недавно появились подробности относительно количества стран-участниц.

Всего в песенном конкурсе примет участие 38 стран – Украина тоже в списке. 24 Канал рассказывает, какие именно страны выступят на Евровидении 2025.

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Какие страны участвуют в Евровидении 2025 и когда выступят

На официальной Instagram-странице Евровидения обнародовали результаты жеребьевки, согласно которым стало известно, что Украина появится на шоу в первом полуфинале – 13 мая в первом полуфинале.

В тот же день выступят еще такие 14 стран:

  1. Швеция,
  2. Словения,
  3. Исландия,
  4. Эстония,
  5. Польша,
  6. Португалия,
  7. Нидерланды,
  8. Азербайджан,
  9. Албания,
  10. Сан-Марино,
  11. Бельгия,
  12. Кипр,
  13. Хорватия,
  14. Норвегия.

Результаты жеребьевки Евровидения 2025: смотрите список

Во втором полуфинале – 15 мая – появятся такие страны:

  1. Австрия,
  2. Литва,
  3. Армения,
  4. Черногория,
  5. Греция,
  6. Ирландия,
  7. Австралия,
  8. Латвия,
  9. Чехия,
  10. Израиль,
  11. Мальта,
  12. Финляндия,
  13. Дания,
  14. Люксембург,
  15. Грузия,
  16. Сербия.

Страны Большой пятерки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания – автоматически попадают в гранд-финал Евровидения, который состоится 17 мая. Эти страны, как члены-основатели конкурса, не соревнуются в полуфиналах.

Швейцария, страна-хозяйка нынешнего конкурса, также пройдет непосредственно в финал.

Евровидение 2025: кратко

  • Пройдет песенный конкурс Швейцария, поскольку победу на конкурсе в прошлом году одержал Немо.

  • Стало известно, что Базель, третий по величине город Швейцарии, будет принимать Евровидение 2025 года. Арена St. Jakobshalle станет центральным местом проведения всех праздничных мероприятий.

  • Гранд-финал песенного конкурса запланирован на 17 мая, а два полуфинала – на 13 и 15 мая соответственно.