Таиланд запретил туристам ехать в Камбоджу: военные закрыли переходы
- Таиланд запретил пересечение границы с Камбоджей почти для всех путешественников, включая туристов, из-за ухудшения отношений между странами после вооруженного столкновения.
- Пересечение границы разрешено только студентам, пациентам медицинских учреждений и людям с жизненно важными потребностями.
Таиланд запретил выезжать в Камбоджу большинству граждан и туристам. Также страна значительно усилила проверки на сухопутных границах.
Запрет на передвижение касается всех путешественников, включая туристов и торговцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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Ограничения на границе Таиланда и Камбоджи
Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават 23 июня сообщила, что страна усиливает проверки на сухопутных границах с Камбоджей и запрещает туристам ехать туда.
Она заявила, что пересечение границы теперь разрешено только студентам, пациентам медицинских учреждений и людям, которым необходимо приобрести товары первой необходимости.
Позже армия Таиланда тоже объявила, что останавливает все переходы между странами, и будет пропускать только людей с "жизненно важными потребностями".
Обратите внимание. Также напомним, что с 1 мая 2025 года Таиланд требует у всех туристов онлайн-регистрацию.
В чем причина
- Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после вооруженного конфликта 28 мая 2025 года.
- Страны согласились на деэскалацию, но теперь бойкотируют друг друга – между государствами наблюдается напряженность.
- Пока Таиланд запретил въезд в Камбоджу, она, со своей стороны, бойкотирует некоторые тайские интернет-услуги и заблокировала поставки электроэнергии и топлива из Таиланда.