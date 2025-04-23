Парад мантильи: кто такие загадочные испанские женщины в черном, которые заполонили тикток

В последние дни в тиктоке завирусились видео из Севильи, а именно с шествия мантильи. Во время него женщины ходят в традиционной черной одежде.

Однако это на самом деле не парад, а очень символическая испанская традиция, которая обычно происходит во время Страстной недели. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему женщины ходят в черном

Во время Страстной недели в Испании, а особенно в городах, например Севилья, Малага или Мурсия, женщины выходят на улицы в элегантной черной одежде с традиционными испанскими кружевными накидками – мантильями, которые закрепляют на голове высокими гребнями.

Кроме этого, в этот период женщины также носят жемчуг, черные платья до колен или в пол, черные перчатки и черную обувь на каблуках.

Справка. Мантилья – это кружевная накидка, обычно черная или белая. Когда-то она была ежедневным элементом женской одежды в Испании, но сейчас ее носят только по особому случаю, как вот на религиозные праздники или при встрече с Папой Римским.

В Страстную неделю накидка может быть только черного цвета.

Суть традиции заключается в том, что распашной цвет символизирует скорбь по Иисусу Христу. Это торжественная процессия, которая сопровождает религиозные шествия.

Также женщины часто участвуют в большой пятничной процессии, которая чтит Страсти Христовы. Они идут по улицам торжественно и с серьезным выражением лица, чтобы проявить уважение и скорбь.

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