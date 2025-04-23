Однак це насправді не парад, а дуже символічна іспанська традиція, яка зазвичай відбувається під час Страсного тижня. Про це пише 24 Канал.

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Чому жінки ходять в чорному

Під час Страсного тижня в Іспанії, а особливо в містах, як-от Севілья, Малага чи Мурсія, жінки виходять на вулиці в елегантному чорному одязі з традиційними іспанськими мереживними накидками – мантильями, які закріплюють на голові високими гребенями.

Крім цього, в цей період жінки також носять перли, чорні сукні до колін або в підлогу, чорні рукавички та чорне взуття на підборах.

Довідка. Мантилья – це мереживна накидка, зазвичай чорна або біла. Колись вона була щоденним елементом жіночого одягу в Іспанії, але нині її носять тільки з особливої нагоди, як от на релігійні свята або при зустрічі з Папою Римським.

У Страсний тиждень накидка може бути тільки чорного кольору.

Суть традиції полягає в тому, що орний колір символізує скорботу за Ісусом Христом. Це урочиста процесія, яка супроводжує релігійні ходи.

Також жінки часто беруть участь у великій п’ятничній процесії, яка вшановує Страсті Христові. Вони йдуть вулицями урочисто та з серйозним виразом обличчя, щоб проявити повагу та скорботу.

Іспанія надзвичайно цікава та колоритна країна. Раніше ми розповідали про те, хто такі окупаси.