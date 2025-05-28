Количество беженцев в Германии достигло рекордного уровня: каждый третий украинец

Количество зарегистрированных в Германии беженцев выросло до рекордно высокого уровня. По состоянию на конец 2024 года их было 3,45 миллиона.

Украинцы составляют треть среди них. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНН.

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В Германии растет количество беженцев

Согласно данным федерального правительства, количество беженцев, зарегистрированных в Центральном реестре иностранцев, выросло с 3,42 миллиона в 2023 году до 3,55 миллиона в прошлом году.

То есть в течение 2024 года в Германию приехали еще 124 000 беженцев. К слову, значительное большинство из них – граждане Украины. В прошлом году их количество выросло примерно на 108 000.

Также примерно 710 000 человек от общего количества признаны беженцами согласно Женевской конвенции, и около 43 000 получили убежище.

Среди признанных беженцев особенно большое количество сирийцев, примерно 316 000.

Сколько украинских беженцев в Германии

Каждый третий беженец в Германии прибыл из Украины. Всего на территории ФРГ в статусе беженцев находятся около 1,2 миллиона украинцев.

Обратите внимание. Украинских беженцев в Германии ждут изменения ждут изменения. Чиновники планируют сократить финансовую социальную помощь.