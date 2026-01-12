В Польше готовят ограничения в трудоустройстве украинцев: кого они коснутся

В правительстве Польши готовят законопроект о постепенной отмене некоторых положений спецзакона. Изменения, которые произойдут из-за этого, повлияют на трудоустройство почти миллиона украинцев.

Уже 5 марта граждане Украины, проживающие в Польше и получившие там временную защиту, потеряют особые права в стране. Изменения повлияют и на процесс трудоустройства украинцев – и поэтому многие работодатели бьют тревогу, сообщает 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Что изменится в трудоустройстве украинцев в Польше?

29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства появился законопроект, который предлагает постепенную отмену положений специального закона о помощи украинцам. Эти положения существенно меняют ситуацию для предприятий и иностранных работников в Польше – впрочем, представительские организации работодателей не привлекли к участию в публичных консультациях.

Этот новый проект предусматривает ограничения по трудоустройству украинцев. В частности, он предусматривает ограничение упрощенной процедуры поручения работы гражданам Украины. Если законопроект будет принят, возможность трудоустройства на основании уведомления будет распространяться только на тех, кто получил временную защиту.

Такое решение может привести к организационному хаосу в компаниях, считают эксперты, ведь потребует проверки статуса пребывания каждого иностранного работника. Также это может увеличить риск ошибок при легализации трудоустройства. До сих пор упрощенная процедура была одним из наиболее эффективных инструментов поддержки компаний, столкнувшихся с нехваткой персонала.

Также законопроект предусматривает сохранение остановки сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. Это решение, по словам эксперта по вопросам занятости Надежды Винярской, лишит иностранцев реальной правовой защиты и подвергнет работодателей риску незаконного трудоустройства.

