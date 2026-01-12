Вже 5 березня громадяни України, що проживають у Польщі та отримали там тимчасовий захист, втратять особливі права в країні. Зміни вплинуть і на процес працевлаштування українців – і через це чимало роботодавців б'ють на сполох, повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland.

Що зміниться у працевлаштуванні українців в Польщі?

29 грудня 2025 року на сайті Центру урядового законодавства з'явився законопроєкт, який пропонує поступове скасування положень спеціального закону про допомогу українцям. Ці положення суттєво змінюють ситуацію для підприємств та іноземних працівників у Польщі – втім, представницькі організації роботодавців не залучили до участі у публічних консультаціях.

Цей новий проєкт передбачає обмеження щодо працевлаштування українців. Зокрема, він передбачає обмеження спрощеної процедури доручення роботи громадянам України. Якщо законопроєкт буде ухвалено, можливість працевлаштування на підставі повідомлення буде поширюватися тільки на тих, хто отримав тимчасовий захист.

Таке рішення може призвести до організаційного хаосу у компаніях, вважають експерти, адже вимагатиме перевірки статусу перебування кожного іноземного працівника. Також це може збільшити ризик помилок під час легалізації працевлаштування. Досі спрощена процедура була одним з найбільш ефективних інструментів підтримки компаній, що зіштовхнулися з нестачею персоналу.

Також законопроєкт передбачає збереження зупинення строків в адміністративних провадженнях щодо іноземців до 4 березня 2027 року. Це рішення, за словами експертки з питань зайнятості Надії Вінярської, позбавить іноземців реального правового захисту та наразить роботодавців на ризик незаконного працевлаштування.

