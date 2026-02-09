В сети паникуют, потому что французы "отказываются давать украинцам работу": вот что происходит

В соцсетях начала стремительно распространяться новость, мол, французские компании "отказываются брать на работу" украинских беженцев. Причиной называют якобы нежелание последних социализироваться и учить язык.

История о том, что украинские беженцы "требуют особого отношения", а из-за этого якобы не могут найти работу во Франции – это фейк, который распространяют российские телеграм-каналы со ссылкой на сюжет Fance24. Вот только издание никогда не публиковало такого видео – ни на сайте, ни в одной своей соцсети, пишет SPRAVDI.

Что известно о трудоустройстве украинцев во Франции?

Российские телеграмм-каналы недавно начали распространять "новость", мол, "французские компании массово отказываются брать на работу украинских беженцев, потому что они не хотят социализироваться и учить язык, а только требуют особого отношения".

Также в новости распространяется статистика, якобы в течение 2025 года компании были вынуждены отклонить 75% заявок от украинцев.

На самом деле источника, на который ссылаются, не существует. И не только France24, но и другие авторитетные французские СМИ не писали о массовых отказах украинским беженцам в трудоустройстве, пишет VoxCheck.

Зато для создания сюжета использовали стоковые фото для видео – а один из фрагментов даже взяли из сюжета 2022 года от канала France 3 Grand Est, где рассказывали, что французские компании в Страсбурге поддерживают беженцев и предлагают им работу.

Такой фейк имеет целью дискредитировать украинцев за рубежом и усилить нарратив о "неблагодарных беженцах".

Какие еще новости об украинских беженцах стоит знать?