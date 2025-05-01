Будут задержки и отмены: экспертка назвала худшее время для авиапутешествий летом 2025 года
- Эксперт по путешествиям предупреждает о задержках и отмене рейсов во время летних отпусков.
- Планирование заранее и выбор альтернативных дат могут помочь избежать переполненности и обеспечить беспроблемное путешествие.
С приближением сезона летних отпусков аэропорты по всему миру готовятся к значительному наплыву путешественников. Персонал аэропортов в этот период сталкивается с проблемами в управлении потоками туристов, что приводит к задержкам и отменам рейсов.
Эксперт по путешествиям Рэйчел Мамфорд назвала летний период, в течение которого авиаперелеты являются наименее целесообразными. Еще она дала ценные советы, которые смягчат проблемы, связанные с летним ажиотажем, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Туристов предупредили о хаосе в аэропортах этим летом
По мнению эксперта по путешествиям, конец весны – оптимальное время для беззаботных путешествий в теплое время года.
Если хотите прибыть к месту назначения вовремя, май – самый привлекательный месяц для полетов, потому что в прошлом году тогда было задержано лишь 31% рейсов по сравнению с июлем и сентябрем, когда этот показатель был 44%,
– говорит Рейчел.
В то же время путешественникам, которые планируют поездки в июле, советуют избегать несколько дат. В частности, на 17 и 29 июля прогнозируются самые высокие цены на авиабилеты, исходя из прошлогодних тенденций.
Кроме того, 1 августа ожидается наиболее загруженный день для полетов. Выбор альтернативных дат путешествия может помочь туристам избежать переполненности самолетов и завышенных тарифов.
Советы, которые помогут справиться с летним хаосом
В своем заявлении эксперт подчеркнула, что выбор утренних рейсов может значительно уменьшить вероятность задержек в путешествиях.
В какие летние даты лучше избегать полетов / Фото Unsplash
Согласно исследованию KAYAK, только 15% рейсов, запланированных на вылет в 5 утра, испытали задержки в прошлом году, что резко контрастирует с 51% рейсов, которые испытали задержки в пиковые часы с 2 до 8 вечера.
Идеальный вариант – перелет до 7 утра, однако, если это не соответствует вашему графику, то постарайтесь избегать перелетов днем и вечером,
– посоветовала эксперт.
А путешественникам, которые вынуждены пользоваться большими и загруженными аэропортами, следует выделять достаточно времени на пересадку, чтобы учесть возможные задержки.
Рейчел подчеркивает важность планирования заранее, чтобы обеспечить беспроблемное путешествие.
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