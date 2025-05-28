В Чехии скандал из-за учебника истории, где указано о происхождении славян из Украины

В Чехии разгорелся скандал вокруг учебника по истории начальных классов. Все из-за параграфа, в котором говорится о происхождении славян.

Многих пользователей соцсетей в Чехии возмутил тот факт, что предки чехов пришли с территории современной Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.

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Что известно о скандале

Многие чехи восприняли общепринятый факт истории миграции славян как попытку "переписать" историю.

В частности провокационное сообщение, которое породило спор, опубликовал депутат партии PRO Рихард Перман. На своей странице в фейсбуке он написал: "Вы знаете, что детей учат, что мы родом из Украины, поэтому мы на самом деле украинцы, а не чехи. Они переписывают воспоминания детей, а родители или не знают об этом, или им безразлично".

Многие подписчики поддержали заявление Пермана, однако другая часть чехов стала на защиту учебника, подчеркнув, что эта информация соответствует научным представлениям о происхождении славянских племен.



Страница из учебника истории, которая вызвала спор / фото Blesk

Похожий пост на платформе Threads опубликовала госпожа Михаэла P. Но пользователи сразу напомнили ей, что славяне действительно пришли на территорию современной Чехии из региона между Вислой и Днепром – то есть оттуда, где сейчас территория современной Украины и восточной Польши.

Пользователь под ником El Cid в соцсети X тоже опубликовал дезинформационное и провокационное сообщение, заявив, что за этой формулировкой в учебнике якобы "стоит правительство".

Однако комментаторы также разнесли его фактами. В частности один из пользователей опубликовал скан страницы из книги о народных легендах, которая подтверждает версию учебника.

То, что вы не читали обязательную литературу и имеете пробелы в истории – это ваша проблема, а не вина правительства,

– написала пользовательница Магда.

К слову, ранее мы писали о том, что в Чехии существует проблема незаконного отказа во временной защите украинцам.