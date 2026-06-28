Пора подавать заявления: как получить 300 злотых на обучение ребенка в Польше

В Польше для родителей школьников действует государственная социальная инициатива "Dobry Start". Она предусматривает единовременную выплату в размере 300 злотых на каждого учащегося, и эти деньги можно потратить на учебники, одежду и школьные принадлежности.

Получить единовременную выплату на подготовку детей к школе могут родители или опекуны учеников, обучающихся в польских школах, пишет InPoland.

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Как получить пособие "Хороший старт" в Польше?

Обычно заявление на пособие подают онлайн через систему государственного социального страхования – ZUS. В нём нужно указать банковский счёт для перевода средств и данные ребёнка. Однако для того, чтобы получить средства, нужно подать заявление в чётко определённый период. После его окончания подать заявление будет гораздо сложнее.

В этом году прием заявлений начинается 1 июля 2026 года. Этот период продлится до 30 ноября. Если подать заявление до конца лета, деньги можно получить, как правило, до 30 сентября.

А вот если подавать заявление осенью, придется ждать еще в течение двух месяцев.

Многие родители сомневаются, могут ли они подать заявку на программу "Добрый старт" — эта программа не зависит от дохода семьи, поэтому подать заявку могут все родители, чьи дети учатся в польских школах.

После рассмотрения заявки деньги перечисляются прямо на банковский счет заявителя.

Что еще стоит знать украинцам?

В последнее время украинцам в Польше все чаще отказывают в предоставлении статуса UKR — ведь для этого беженцы должны соответствовать определенным условиям. В случае, если украинцы приезжают в Польшу из других стран ЕС или из областей, где не ведутся непосредственно боевые действия, им могут предоставить статус NUE.

Это происходит из-за того, что в правительстве Польши считают, что многие украинцы ищут за границей не защиту, а работу. Поэтому сейчас каждое заявление тщательно проверяют.