Польша борется с нелегальным трудоустройством. В рамках этих усилий правительство объявило о введении ежемесячных проверок для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников.

Учитывая то что украинцы составляют самую большую группу мигрантов в Польше, они окажутся в центре внимания инспекторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InKorr, которое цитирует заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Душчика.

Почему Польша усиливает контроль над работниками?

Польша объявила о введении ежемесячных проверок официального статуса трудоустройства иностранных работников, в том числе из Украины. Эта инициатива будет направлена как на работников, так и на работодателей.

Власть заявила, что эта мера направлена на решение проблем, связанных с "серым" рынком труда, и обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Такие меры позволят:

сократить количество случаев работы без официальных контрактов;

выявить мошеннические схемы с фиктивным трудоустройством;

увеличить поступления налогов и социальных взносов в бюджет.

Министерство социальной политики объявило, что надзор за социальными выплатами будет интегрирован и с системой ZUS (Фонд социального страхования). Ежемесячно процесс верификации будет автоматически подтверждать, или иностранец официально трудоустроен. Социальные выплаты будут начисляться только после подтверждения трудовых отношений.



Как будут происходить проверки?

Инспекторы труда намерены сосредоточить свое внимание на критически важных сферах соблюдения трудового законодательства, частности:

наличие действительных трудовых договоров или договоров подряда;

своевременная и точная уплата налогов и социальных взносов;

условия труда, такие как продолжительность рабочего дня, заработная плата и соблюдение норм.

Проверки будут проводиться на регулярной основе – ежемесячно. Работодатели и работники, уличенные в нарушении трудового законодательства, могут быть оштрафованы, а более серьезные нарушения могут привести к аннулированию разрешений на работу или даже к запрету на въезд в Польшу в будущем.

Что надо знать о новом законе для украинцев в Польше?