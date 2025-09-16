Укр Рус
Закордон Новости о жизне за границей Нарушение – запрет на въезд: Польша вводит ежемесячные проверки для украинцев
16 сентября, 11:10
3

Нарушение – запрет на въезд: Польша вводит ежемесячные проверки для украинцев

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Польша вводит ежемесячные проверки для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников, в частности украинцев.
  • Власти делают это для того, чтобы бороться с нелегальным трудоустройством.

Польша борется с нелегальным трудоустройством. В рамках этих усилий правительство объявило о введении ежемесячных проверок для мониторинга официального статуса трудоустройства иностранных работников.

Учитывая то что украинцы составляют самую большую группу мигрантов в Польше, они окажутся в центре внимания инспекторов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InKorr, которое цитирует заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Душчика.

Читайте также Еще на год: популярная страна ЕС хочет продлить защиту для украинских беженцев

Почему Польша усиливает контроль над работниками?

Польша объявила о введении ежемесячных проверок официального статуса трудоустройства иностранных работников, в том числе из Украины. Эта инициатива будет направлена как на работников, так и на работодателей.

Власть заявила, что эта мера направлена на решение проблем, связанных с "серым" рынком труда, и обеспечения соблюдения трудового законодательства.

Такие меры позволят:

  • сократить количество случаев работы без официальных контрактов;
  • выявить мошеннические схемы с фиктивным трудоустройством;
  • увеличить поступления налогов и социальных взносов в бюджет.

Министерство социальной политики объявило, что надзор за социальными выплатами будет интегрирован и с системой ZUS (Фонд социального страхования). Ежемесячно процесс верификации будет автоматически подтверждать, или иностранец официально трудоустроен. Социальные выплаты будут начисляться только после подтверждения трудовых отношений.


В Польше будут проверять работников / Фото Unsplash

Как будут происходить проверки?

Инспекторы труда намерены сосредоточить свое внимание на критически важных сферах соблюдения трудового законодательства, частности:

  • наличие действительных трудовых договоров или договоров подряда;
  • своевременная и точная уплата налогов и социальных взносов;
  • условия труда, такие как продолжительность рабочего дня, заработная плата и соблюдение норм.

Проверки будут проводиться на регулярной основе – ежемесячно. Работодатели и работники, уличенные в нарушении трудового законодательства, могут быть оштрафованы, а более серьезные нарушения могут привести к аннулированию разрешений на работу или даже к запрету на въезд в Польшу в будущем.

Что надо знать о новом законе для украинцев в Польше?

  • Сейм Польши принял новый закон, регулирующий статус украинцев и порядок выплат помощи. Документ приняли после вето Кароля Навроцкого.
  • Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах.
  • Кроме того, получатели помощи должны иметь не менее 50% минимальной зарплаты.
  • Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к части медицинских услуг, в частности стоматологии, медикаментозного лечения и реабилитации.