Польща бореться з нелегальним працевлаштуванням. У рамках цих зусиль уряд оголосив про запровадження щомісячних перевірок для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників.

З огляду на те що українці становлять найбільшу групу мігрантів у Польщі, вони опиняться в центрі уваги інспекторів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InKorr, яке цитує заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацея Душчика.

Чому Польща посилює контроль за працівниками?

Польща оголосила про запровадження щомісячних перевірок офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, у тому числі з України. Ця ініціатива буде спрямована як на працівників, так і на роботодавців.

Влада заявила, що цей захід спрямований на розв'язання проблем, пов'язаних із "сірим" ринком праці, та забезпечення дотримання трудового законодавства.

Такі заходи дозволять:

скоротити кількість випадків роботи без офіційних контрактів;

виявити шахрайські схеми з фіктивним працевлаштуванням;

збільшити надходження податків і соціальних внесків до бюджету.

Міністерство соціальної політики оголосило, що нагляд за соціальними виплатами буде інтегрований і з системою ZUS (Фонд соціального страхування). Щомісяця процес верифікації буде автоматично підтверджувати, чи іноземець офіційно працевлаштований. Соціальні виплати нараховуватимуться лише після підтвердження трудових відносин.



У Польщі перевірятимуть працівників / Фото Unsplash

Як відбуватимуться перевірки?

Інспектори праці мають намір зосередити свою увагу на критично важливих сферах дотримання трудового законодавства, зокрема:

наявність дійсних трудових договорів або договорів підряду;

своєчасна і точна сплата податків і соціальних внесків;

умови праці, такі як тривалість робочого дня, заробітна плата та дотримання норм.

Перевірки будуть проводитися на регулярній основі – щомісяця. Роботодавці та працівники, викриті в порушенні трудового законодавства, можуть бути оштрафовані, а серйозніші порушення можуть призвести до анулювання дозволів на роботу або навіть до заборони на в'їзд до Польщі в майбутньому.

Що треба знати про новий закон для українців у Польщі?