Порушення – заборона на в'їзд: Польща запроваджує щомісячні перевірки для українців
- Польща запроваджує щомісячні перевірки для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, зокрема українців.
- Влада робить це для того, щоб боротися з нелегальним працевлаштуванням.
Польща бореться з нелегальним працевлаштуванням. У рамках цих зусиль уряд оголосив про запровадження щомісячних перевірок для моніторингу офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників.
З огляду на те що українці становлять найбільшу групу мігрантів у Польщі, вони опиняться в центрі уваги інспекторів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InKorr, яке цитує заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацея Душчика.
Чому Польща посилює контроль за працівниками?
Польща оголосила про запровадження щомісячних перевірок офіційного статусу працевлаштування іноземних працівників, у тому числі з України. Ця ініціатива буде спрямована як на працівників, так і на роботодавців.
Влада заявила, що цей захід спрямований на розв'язання проблем, пов'язаних із "сірим" ринком праці, та забезпечення дотримання трудового законодавства.
Такі заходи дозволять:
- скоротити кількість випадків роботи без офіційних контрактів;
- виявити шахрайські схеми з фіктивним працевлаштуванням;
- збільшити надходження податків і соціальних внесків до бюджету.
Міністерство соціальної політики оголосило, що нагляд за соціальними виплатами буде інтегрований і з системою ZUS (Фонд соціального страхування). Щомісяця процес верифікації буде автоматично підтверджувати, чи іноземець офіційно працевлаштований. Соціальні виплати нараховуватимуться лише після підтвердження трудових відносин.
У Польщі перевірятимуть працівників / Фото Unsplash
Як відбуватимуться перевірки?
Інспектори праці мають намір зосередити свою увагу на критично важливих сферах дотримання трудового законодавства, зокрема:
- наявність дійсних трудових договорів або договорів підряду;
- своєчасна і точна сплата податків і соціальних внесків;
- умови праці, такі як тривалість робочого дня, заробітна плата та дотримання норм.
Перевірки будуть проводитися на регулярній основі – щомісяця. Роботодавці та працівники, викриті в порушенні трудового законодавства, можуть бути оштрафовані, а серйозніші порушення можуть призвести до анулювання дозволів на роботу або навіть до заборони на в'їзд до Польщі в майбутньому.
Що треба знати про новий закон для українців у Польщі?
- Сейм Польщі ухвалив новий закон, що регулює статус українців і порядок виплат допомоги. Документ ухвалили після вето Кароля Навроцького.
- Одне з головних нововведень стосується виплат "800+". Вони тепер будуть залежати від професійної діяльності українців і навчання дітей у польських школах.
- Крім того, отримувачі допомоги повинні мати щонайменше 50% мінімальної зарплати.
- Закон також обмежує доступ дорослих українців до частини медичних послуг, зокрема стоматології, медикаментозного лікування та реабілітації.