Помощь уже не та: почему украинцы во Франции выбирают статус беженца, а не временную защиту

В 2025 году количество украинцев, стремящихся получить статус беженца во Франции, значительно возросло: с января по май было подано более 7 000 заявок. Это объясняется уменьшением ресурсов для граждан Украины, а также постоянными проблемами с жильем и трудоустройством.

Хотя временная защита предлагает дополнительные права, но украинцы чаще выбирают статус искателя убежища. Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на La Croix.

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Украинцы во Франции чаще выбирают статус беженца

Согласно последним статистическим данным, количество украинцев, которые ищут убежища во Франции, резко возросло. Только с 1 января по 31 мая этого года было подано более 7 000 заявлений на получение статуса беженца.

Этот рост следует за значительным подъемом в 2024 году, когда во французское Управление по делам беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) было подано 12 031 заявление о предоставлении убежища.

В период с января по май 2025 года спрос со стороны Украины вырос на 86,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года,

– отмечает Ofpra.

Почему не временная защита с большим количеством прав, а статус беженца? На такое решение влияют различные факторы, в том числе значительное сокращение ресурсов, выделяемых на прием украинцев в стране.

Поскольку доступность жилья уменьшается, а проблемы с трудоустройством обостряются, многие беженцы борются с неуверенностью в своем будущем. Как следствие, некоторые решают подать заявление на получение менее благоприятного статуса беженца, который предлагает преимущество в виде вида на жительство, что может действовать до 10 лет, тогда как временная защита – до 3 лет.

Заметим, Европейский Совет 13 июня объявил о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года.