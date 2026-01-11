Украинцы в Норвегии штурмуют рынок труда: сколько беженцев уже получили работу

В Норвегии фиксируют существенный рост количества украинцев, которые смогли найти работу после вынужденного выезда из Украины из-за полномасштабной войны против России.

По данным норвежского общественного вещателя NRK, к концу 2025 года трудоустроенными были уже около 27 000 граждан Украины, которые прибыли в страну после начала войны, передает 24 Канал.

Какова ситуация с украинскими беженцами в Норвегии?

Всего в Норвегии более 100 000 украинцев получили статус временной защиты, что дает право на легальное проживание и доступ к рынку труда. В сентябре – октябре прошлого года количество новоприбывших снова возросло, в частности из-за открытия возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 18 – 22 года, что повлияло на миграционные процессы.

Интересно! В августе 2025 года правительство Украины приняло постановление, по которому мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно получили право пересекать границу во время военного положения без общих ограничений, ранее действовавших для этой группы. Для выезда им достаточно иметь действительный международный паспорт и военно-учетный документ (в электронной или бумажной форме), которые пограничники могут потребовать при пересечении.

Где чаще всего работают украинцы в Норвегии?

Норвежские власти и работодатели отмечают, что украинцы активно участвуют в местном рынке труда, особенно там, где ощущается нехватка рабочей силы. Наибольший спрос наблюдается в сферах:

гостинично-ресторанного бизнеса,

логистики,

строительства,

младшего медицинского персонала.

Спрос на украинских работников в значительной степени способствует успешной интеграции в экономику страны. Одной из причин ускоренного трудоустройства эксперты называют не только желание украинцев зарабатывать, но и изменения социальных выплат в 2025 году.

Что изменилось для украинцев в Норвегии?

В 2025 году Норвегия внесла существенные изменения в систему социальной поддержки для украинцев со статусом временной защиты, сократив некоторые "щедрые" выплаты, которые действовали ранее. В частности, беженцам перестали оплачивать проживание в гостиницах, заменив его на более скромные центры приема.

Это означает, что украинцы теперь самостоятельно ищут жилье или пользуются муниципальными центрами, что фактически стимулирует их быстрее трудоустраиваться и интегрироваться в местное общество. Кроме того, сокращение бесплатных услуг и переориентация на более экономные варианты проживания позволяют правительству сосредоточить ресурсы на поддержке новоприбывших в долгосрочной перспективе.