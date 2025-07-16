Плюсы и минусы жизни в Варшаве: украинка рассказала все, что нужно знать

Украинка Виктория, которая уже 7 лет проживает в Варшаве, рассказала о преимуществах и недостатках этого города. Она отметила, что эта информация будет полезна для тех, кто планирует переехать в польскую столицу.

Виктория переехала в Варшаву сразу после окончания школы, чтобы учиться в университете, и осталась там работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @viktoria.serehina.

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Плюсы и минусы Варшавы

Первый плюс, который назвала девушка – большое количество украинцев.

Здесь столько украинцев, что иногда кажется, что живешь где-то в Киеве. Просто с польскими вывесками. Здесь уже столько наших заведений, что просто не переходить,

– сказала она.

Второй плюс, как заметила Виктория, связан с первым. В Варшаве очень много украинских бизнесов. И это не только заведения, а еще и салоны, спортзалы и другие услуги. Там очень много наших бухгалтеров, юристов, сантехников и тому подобное.

Третьим плюсом она назвала то, что из Польши очень дешевые авиабилеты по всей Европе, и по миру в целом. К примеру, можно слетать в Италию всего за 100 злотых.

А теперь о минусах. Первым девушка назвала погоду. По ее словам, с ноября по апрель там "невозможно жить" из-за дождя, ветер и влагу.

Второй минус – большой спрос на все. Поиск квартиры – это голодные игры. Хочешь в хорошее заведение – стой в очереди. Надо к врачу – подожди где-то месяц,

– заявила Виктория.

Последним минусом девушка назвала сильную бюрократию. Она заметила: "хорошо, что есть наши украинцы, которые помогут со всеми этими вопросами".

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Преимущества и недостатки Варшавы: смотрите видео

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