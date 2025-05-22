Депортация украинцев из Великобритании: при каких условиях могут выгнать из страны

Великобритания продолжает активно поддерживать украинцев. Однако, если не соблюдать местные правила, возможна депортация.

Для того, чтобы избежать депортации из Великобритании, нужно соблюдать законы и иммиграционные правила. Об этом пишет 24 Канал.

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За что могут депортировать из Великобритании

Просрочка визы – если не продлить или не изменить визовый статус после окончания срока действия, то это может привести к депортации. Например, в 2025 году многие украинцы, прибывшие по схеме "Homes for Ukraine", столкнулись с трудностями при продлении виз из-за сложного процесса подачи заявок, который разрешается только за 28 дней до окончания текущей визы.

– если не продлить или не изменить визовый статус после окончания срока действия, то это может привести к депортации. Например, в 2025 году многие украинцы, прибывшие по схеме "Homes for Ukraine", столкнулись с трудностями при продлении виз из-за сложного процесса подачи заявок, который разрешается только за 28 дней до окончания текущей визы. Нарушение условий визы или условий пребывания . Например, работа без разрешения или проживание не по указанному адресу.

. Например, работа без разрешения или проживание не по указанному адресу. Нарушение иммиграционного законодательства. Например, использование фальшивых документов или предоставление ложной информации при подаче на визу.

Например, использование фальшивых документов или предоставление ложной информации при подаче на визу. Уголовные правонарушения, даже те, которые не предусматривают лишения свободы, тоже могут стать причиной для депортации.

К слову, в 2025 году правительство Великобритании предложило новые законодательные инициативы, которые предусматривают автоматическую депортацию иностранцев, которые въехали в страну незаконно, а также тех, кто получает социальные выплаты или не соответствует определенным финансовым критериям.

Кроме этого, страна ужесточила иммиграционные требования для получения визы.