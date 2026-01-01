Статистика ужасает: омбудсмен назвал, сколько людей на самом деле выехали заграницу
- По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, около 11 миллионов украинцев выехали за границу, но на консульском учете находятся только 8,5 миллиона.
- Отсутствие регистрации многих украинцев за рубежом усложняет статистику и государственную политику, что влияет на социальную защиту, избирательные права и реинтеграцию.
Тема количества украинцев, которые сейчас находятся за границей, вызывает много вопросов. В разных государственных учреждениях называют разные цифры, ведь не все граждане регистрируются за границей официально.
О том, сколько украинцев на самом деле выехали из страны и почему данные отличаются, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону, передает 24 Канал.
По словам омбудсмена, он получил официальный ответ от МИД, согласно которому на консульском учете за рубежом находятся примерно 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.
Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИД – там 8,5 миллионов граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят,
– отметил Лубинец.
Он пояснил, что существенная часть украинцев, которые выехали после начала полномасштабной войны, не регистрируются в дипломатических учреждениях, в частности с:
- соображений безопасности,
- временного пребывания,
- из-за смены страны проживания.
Это затрудняет формирование точной статистики и планирование государственной политики в отношении граждан за рубежом.
Почему это важно?
Омбудсман также отметил, что разница между официальными и фактическими данными имеет важное значение для:
- социальной защиты,
- избирательных прав,
- консульской помощи,
- дальнейшей реинтеграции украинцев, которые будут планировать возвращение домой.
По данным статистики и ООН, наибольшее количество украинцев сейчас проживает в странах Европейского Союза, в частности в:
- Польше,
- Германии,
- Чехии,
- Италии.
В то же время миграционные процессы остаются динамичными – часть граждан возвращается в Украину, другие же продолжают адаптацию за рубежом.
Наибольшее количество украинцев проживает в странах ЕС / Фото Eurostat
Куда украинцам не стоит ехать в 2026 году?
- Ряд стран мира уже не такие благосклонные для украинцев, поэтому не стоит рассматривать их для переезда. В частности, в Чехии уже в 2023 году сократили сроки проживания в гуманитарном жилье и уменьшили социальные выплаты для украинцев.
- В Венгрии, Испании, Норвегии и Словакии также уменьшили или отменили выплаты для украинских беженцев и ужесточили условия временной защиты.