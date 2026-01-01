Статистика ужасает: омбудсмен назвал, сколько людей на самом деле выехали заграницу

Тема количества украинцев, которые сейчас находятся за границей, вызывает много вопросов. В разных государственных учреждениях называют разные цифры, ведь не все граждане регистрируются за границей официально.

О том, сколько украинцев на самом деле выехали из страны и почему данные отличаются, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону, передает 24 Канал.

По словам омбудсмена, он получил официальный ответ от МИД, согласно которому на консульском учете за рубежом находятся примерно 8,5 миллиона украинцев. В то же время реальное количество граждан Украины за пределами государства значительно больше.

Обратите внимание: 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. 11! Я сегодня получил официальный ответ от МИД – там 8,5 миллионов граждан. Но мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят,

– отметил Лубинец.

Он пояснил, что существенная часть украинцев, которые выехали после начала полномасштабной войны, не регистрируются в дипломатических учреждениях, в частности с:

соображений безопасности,

временного пребывания,

из-за смены страны проживания.

Это затрудняет формирование точной статистики и планирование государственной политики в отношении граждан за рубежом.

Почему это важно?

Омбудсман также отметил, что разница между официальными и фактическими данными имеет важное значение для:

социальной защиты,

избирательных прав,

консульской помощи,

дальнейшей реинтеграции украинцев, которые будут планировать возвращение домой.

По данным статистики и ООН, наибольшее количество украинцев сейчас проживает в странах Европейского Союза, в частности в:

Польше,

Германии,

Чехии,

Италии.

В то же время миграционные процессы остаются динамичными – часть граждан возвращается в Украину, другие же продолжают адаптацию за рубежом.



Наибольшее количество украинцев проживает в странах ЕС / Фото Eurostat

