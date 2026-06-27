Украина возвращает своих: для беженцев запущена новая платформа "Домой"

Для украинцев, находящихся за рубежом и рассматривающих возможность возвращения на родину, запущена новая цифровая платформа "Домой". В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и призван помочь гражданам подготовиться к возвращению в Украину.

О запуске платформы сообщила заместитель министра социальной политики Украины Илона Гавронская в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины 2026.

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Что известно о платформе "Домой"?

По словам представителей Министерства социальной политики, ресурс предоставляет украинцам доступ к актуальной информации о шагах, необходимых для подготовки к возвращению, а также помогает составить индивидуальный план реинтеграции. На платформе собраны сведения о:

доступных государственных и местных услугах,

возможности трудоустройства,

образовательные программы,

видах социальной поддержки.

Это позволяет пользователям заранее ознакомиться с условиями жизни и работы в Украине после возвращения. Одной из ключевых особенностей платформы стал раздел с так называемыми "визитками" общин. В нем представлены населенные пункты и территориальные общины, готовые принимать украинцев в процессе реинтеграции.

Важно! По данным Центра экономической стратегии, в настоящее время за пределами Украины находятся около 5,6 миллиона граждан. При этом около 43% украинцев, выехавших за границу, планируют вернуться домой в будущем.

Запуск платформы "Домой" должен стать одним из инструментов поддержки украинцев, которые рассматривают возможность возвращения и нуждаются в актуальной информации для принятия такого решения.



Платформа "Домой" должна помочь украинцам, желающим вернуться в Украину / Фото Unsplash

Что известно о временной защите для украинцев?