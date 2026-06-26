Украина уже более трёх десятилетий переживает демографический спад. Об этом пишет EU NEIGHBOURS east.

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Что известно о демографическом кризисе в Украине?

Как отмечают эксперты, мир вступает в период более быстрого, чем прогнозировалось, сокращения населения. В материале The Atlantic журналист Марк Новикофф обращает внимание на то, что глобальный демографический спад может начаться уже в 2055 году, тогда как ранее Организация Объединенных Наций прогнозировала его только с 2084 года.

Украинские демографы подчеркивают, что ситуация в Украине является частью глобального процесса демографического перехода, однако уникальной её делают война и её последствия. По словам исследователя Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александра Гладуна, именно сочетание войны, миграции, роста смертности и падения рождаемости создает беспрецедентное давление на демографическую систему страны. Смертность растет не только из-за боевых действий, но и из-за затрудненного доступа к медицинской помощи и обострения хронических заболеваний, в то время как рождаемость резко снижается, ведь многие семьи откладывают решение о детях из-за неопределенности и рисков для безопасности.

В публичном пространстве также появляются личные свидетельства украинцев, которые принимают решение о рождении детей, несмотря на войну. Они отмечают, что, несмотря на постоянную угрозу обстрелов и сложные условия жизни, наличие дома, работы и поддержки со стороны семьи позволяет им оставаться в Украине. В то же время такие решения часто сопровождаются внутренними сомнениями относительно безопасности будущего детей.

В чём причины демографического кризиса?

Статистика подтверждает масштаб проблемы. В 2024 году в Украине зафиксировано около 495 тысяч смертей, что почти втрое превышает количество новорожденных. В свою очередь, оценки потерь в результате войны различаются. Официально называются десятки тысяч погибших военных, тогда как международные аналитические центры оценивают реальные потери значительно выше. Это еще больше усугубляет демографический дисбаланс.

В целом население Украины сокращается с начала 1990-х годов. По оценкам экспертов, с момента обретения независимости страна потеряла почти половину своего населения: с более чем 51 миллиона в 1991 году до примерно 28 миллионов человек на подконтрольной правительству территории по состоянию на 2026 год. Прогнозы ООН свидетельствуют, что к концу века численность населения может снизиться до примерно 15 миллионов, хотя эти оценки остаются условными из-за неопределенности в отношении миграции, оккупированных территорий и уровня возвращения граждан.

В чём причина демографического кризиса?

Исследовательница CES Ирина Ипполитова рассказывает, что основной причиной кризиса является массовая миграция. Только в 2025 году из страны выехали около 300 000 человек. В то же время вопрос возвращения остается открытым. CES прогнозирует, что после войны в Украину могут вернуться "от 1,3 до 2,2 миллиона человек".

Гладун объясняет, что на решение о возвращении будет влиять целый ряд факторов: жилье, работа, социальная инфраструктура. При этом он подчеркивает, что большинство беженцев рассматривает возвращение только в случае полного завершения войны.

Сможет ли вступление в ЕС смягчить демографический кризис?

В ЕС украинцы пользуются статусом временной защиты до марта 2027 года, но после этого страны Евросоюза еще не определились с дальнейшей политикой. Дискуссии продолжаются и внутри ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявлял о необходимости стимулировать возвращение украинцев. На этом фоне обсуждается и перспектива вступления Украины в ЕС. По словам Ипполитовой, пока сложно четко предсказать последствия вступления, ведь оно может как способствовать миграции, так и создать условия для возвращения благодаря экономической интеграции и циркуляции рабочей силы.

Членство в ЕС укрепило бы экономическую и институциональную устойчивость Украины,

– подчеркивает она, добавляя, что это также может стать фактором, способствующим возвращению части мигрантов.

В то же время демографы предупреждают: даже в случае вступления в ЕС масштабного разворота миграционных потоков не гарантировано.

Вряд ли это вызовет массовый отток населения,

– заключает Гладун.

Он подчеркивает, что Украина уже была частично интегрирована в европейский рынок труда ещё до войны.