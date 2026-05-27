ГУР приводит доказательства того, что такая политика Москвы является целенаправленной. Об этом она сообщает в собственных соцсетях.

Смотрите также: Инквизиторы под триколором: россияне применяют против украинских пленных 695 видов пыток

Как Россия меняет состав населения на ВОТ?

Российская политика этноцида проявляется в низком уровне рождаемости, высокой смертности и изменении этнонационального состава населения. Страна-агрессор заселяет порабощенные территории своими гражданами и мигрантами из стран Центральной Азии, Африки и Кавказа. Кремль продолжает активно увеличивать процент неукраинского населения. Для этого он использует:

назначение российских чиновников в оккупационные администрации на длительные сроки;

целевое направление выходцев из России для работы на ВОТ на 5-летний срок по госпрограммам;

льготное ипотечное кредитование для переселенцев в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях подконтрольных врагу;

предоставление земельных участков выходцам из России на территории Крыма (около 4 тысяч человек в 2025 году) и Херсонщины.

Каковы последствия российского этноцида?

Демографическая ситуация в оккупации ухудшается очень быстро. В 2025 году естественный прирост населения на оккупированной территории Донецкой области составил 9,9‰ (минус 10 человек на каждую 1000 человек населения). Этот показатель почти в 2,5 раза хуже, чем средний на территории самой страны-агрессора.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Геноцидная война и целенаправленная преступная политика государства-агрессора России приводят к постепенному вытеснению местного населения и изменения демографического и этнонационального состава временно оккупированных территорий Украины,

– сообщают в ГУР.

Катастрофической является ситуация со смертностью. В 2025 году количество умерших людей трудоспособного возраста на оккупированной части Донецкой области составило чуть менее 11 000. Уровень смертности этой категории населения – 6,8‰. Эти цифры превышают средние показатели в мире. В целом смертность от травм и внешних факторов в 2025 году составила 146,1 на 100 тысяч населения, из них более 83% умерших были лицами трудоспособного возраста.