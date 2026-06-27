О запуске платформы сообщила заместитель министра социальной политики Украины Илона Гавронская в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины 2026.
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Что известно о платформе "Домой"?
По словам представителей Министерства социальной политики, ресурс предоставляет украинцам доступ к актуальной информации о шагах, необходимых для подготовки к возвращению, а также помогает составить индивидуальный план реинтеграции. На платформе собраны сведения о:
- доступных государственных и местных услугах,
- возможности трудоустройства,
- образовательные программы,
- видах социальной поддержки.
Это позволяет пользователям заранее ознакомиться с условиями жизни и работы в Украине после возвращения. Одной из ключевых особенностей платформы стал раздел с так называемыми "визитками" общин. В нем представлены населенные пункты и территориальные общины, готовые принимать украинцев в процессе реинтеграции.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Важно! По данным Центра экономической стратегии, в настоящее время за пределами Украины находятся около 5,6 миллиона граждан. При этом около 43% украинцев, выехавших за границу, планируют вернуться домой в будущем.
Запуск платформы "Домой" должен стать одним из инструментов поддержки украинцев, которые рассматривают возможность возвращения и нуждаются в актуальной информации для принятия такого решения.
Платформа "Домой" должна помочь украинцам, желающим вернуться в Украину / Фото Unsplash
Что известно о временной защите для украинцев?
- Европейская комиссия предложила продлить действие Директивы о временной защите для граждан Украины еще на один год – до марта 2028 года. Соответствующее предложение уже передано на рассмотрение Совета ЕС, который должен принять окончательное решение.
- Если его поддержат все государства-члены, украинцы и в дальнейшем смогут легально проживать, работать, учиться и пользоваться социальными и медицинскими услугами в странах Европейского Союза без необходимости проходить стандартную процедуру получения убежища.
- В то же время Еврокомиссия предложила изменить правила предоставления временной защиты для новых заявителей. Согласно инициативе, автоматическая временная защита не будет предоставляться мужчинам призывного возраста, которые прибудут в ЕС после вступления в силу новых правил и не имеют законных оснований для выезда из Украины.