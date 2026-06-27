Про запуск платформи повідомила заступниця міністра соціальної політики України Ілона Гавронська під час Конференції з питань відновлення України 2026.

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Що відомо про платформу "Додому"?

За словами представників Міністерства соціальної політики, ресурс надає українцям доступ до актуальної інформації про кроки, необхідні для підготовки до повернення, а також допомагає сформувати індивідуальний план реінтеграції. На платформі зібрані відомості про:

доступні державні та місцеві сервіси,

можливості працевлаштування,

освітні програми,

види соціальної підтримки.

Це дозволяє користувачам заздалегідь ознайомитися з умовами життя та роботи в Україні після повернення. Однією з ключових особливостей платформи став розділ із так званими "візитівками" громад. У ньому представлені населені пункти та територіальні громади, готові приймати українців у процесі реінтеграції.

Важливо! За даними Центру економічної стратегії, наразі за межами України перебувають близько 5,6 мільйона громадян. Водночас близько 43% українців, які виїхали за кордон, планують повернутися додому в майбутньому.

Запуск платформи "Додому" має стати одним із інструментів підтримки українців, які розглядають повернення та потребують актуальної інформації для ухвалення такого рішення.



Платформп "Додому" має допомогти українцям, які хочуть повернутися до України / Фото Unsplash

Що відомо про тимчасовий захист для українців?