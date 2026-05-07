Украинку резко развернули на границе с Польшей: причина удивила даже пограничников
- Украинку не пропустили в Польшу из-за перевозки шести и более одинаковых упаковок таблеток без дополнительных документов.
- Польские пограничники могут проверять количество лекарств и наличие рецептурных препаратов для предотвращения коммерческой перевозки.
На польской границе продолжают возникать ситуации, которые вызывают недоумение у путешественников. На этот раз украинку не пропустили в Польшу из-за обычных таблеток в чемодане.
Об инциденте рассказала украинка Анна Кобзарь на своей странице в тиктоке.
Из-за чего возникла проблема?
Женщина объяснила, что перевозила несколько упаковок таблеток, которые приобрела по акции. Лекарства были упакованы комплектами по три штуки, однако в чеке каждая пачка указывалась отдельно. Во время проверки польская пограничница обратила внимание на количество препаратов и заявила, что перевозить шесть и более одинаковых упаковок не разрешено без дополнительных объяснений или документов.
В результате украинку заставили вернуться обратно в Украину. По словам Анны, ситуация стала для нее полной неожиданностью:
Я этого не знала... Вернулась, рыдала. Наши пограничники сказали, что такое случается постоянно,
– сказала женщина.
Женщина перевозила несколько упаковок таблеток / Фото Pexels
Что было дальше?
По возвращении женщина перераспределила лекарства и снова стала в очередь на прохождение контроля. На этот раз она попала к другому польскому инспектору. Анна рассказала, что новый пограничник удивился причине отказа во въезде и отнесся к ситуации значительно спокойнее.
По словам украинки, мужчина только уточнил, в чем была проблема, после чего пропустил ее без дополнительных проверок багажа.
Почему подобные ситуации случаются?
Как говорится на сайте правительства Польши, во время пересечения границы пограничники и таможенники могут проверять:
- количество лекарств,
- наличие рецептурных препаратов,
- происхождение медикаментов,
- признаки коммерческой перевозки.
Особенно внимательно относятся к большому количеству одинаковых упаковок, ведь это могут трактовать как попытку перевозки товара не для личного пользования. В то же время правила часто трактуются по-разному в зависимости от конкретного инспектора, из-за чего путешественники нередко сталкиваются с противоречивыми решениями.
Как избежать проблем?
Эксперты советуют перед поездкой:
- не перевозить большие объемы одинаковых лекарств,
- сохранять чеки и рецепты,
- оставлять препараты в оригинальных упаковках,
- проверять таможенные правила страны въезда.
Особенно это касается медикаментов, которые могут вызвать подозрение во время таможенного контроля.
Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?
Ранее мы писали, что в Польше действуют строгие правила ввоза пищевых продуктов из стран вне ЕС, в том числе и из Украины. Наибольшие ограничения касаются продуктов животного происхождения, ведь они могут представлять риск распространения болезней среди людей и животных. Под полным или почти полным запретом находятся:
- мясо и любые мясные изделия – свежее мясо, колбасы, сало, ветчина, паштеты, тушенка;
- молочные продукты – молоко, творог, сметана, масло, йогурты, кефир;
- домашние консервы и закрутки, если они содержат мясо или молочные компоненты;
- продукты без заводской маркировки или без оригинальной упаковки.
Даже небольшое количество таких продуктов в чемодане может стать причиной конфискации на границе, а в отдельных случаях – штрафа.