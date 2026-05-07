Об инциденте рассказала украинка Анна Кобзарь на своей странице в тиктоке.

Смотрите также Новые правила для украинцев в Польше: кто сможет получить карту быта на 3 года

Из-за чего возникла проблема?

Женщина объяснила, что перевозила несколько упаковок таблеток, которые приобрела по акции. Лекарства были упакованы комплектами по три штуки, однако в чеке каждая пачка указывалась отдельно. Во время проверки польская пограничница обратила внимание на количество препаратов и заявила, что перевозить шесть и более одинаковых упаковок не разрешено без дополнительных объяснений или документов.

В результате украинку заставили вернуться обратно в Украину. По словам Анны, ситуация стала для нее полной неожиданностью:

Я этого не знала... Вернулась, рыдала. Наши пограничники сказали, что такое случается постоянно,

– сказала женщина.



Женщина перевозила несколько упаковок таблеток / Фото Pexels

Что было дальше?

По возвращении женщина перераспределила лекарства и снова стала в очередь на прохождение контроля. На этот раз она попала к другому польскому инспектору. Анна рассказала, что новый пограничник удивился причине отказа во въезде и отнесся к ситуации значительно спокойнее.

По словам украинки, мужчина только уточнил, в чем была проблема, после чего пропустил ее без дополнительных проверок багажа.

Почему подобные ситуации случаются?

Как говорится на сайте правительства Польши, во время пересечения границы пограничники и таможенники могут проверять:

количество лекарств,

наличие рецептурных препаратов,

происхождение медикаментов,

признаки коммерческой перевозки.

Особенно внимательно относятся к большому количеству одинаковых упаковок, ведь это могут трактовать как попытку перевозки товара не для личного пользования. В то же время правила часто трактуются по-разному в зависимости от конкретного инспектора, из-за чего путешественники нередко сталкиваются с противоречивыми решениями.

Как избежать проблем?

Эксперты советуют перед поездкой:

не перевозить большие объемы одинаковых лекарств,

сохранять чеки и рецепты,

оставлять препараты в оригинальных упаковках,

проверять таможенные правила страны въезда.

Особенно это касается медикаментов, которые могут вызвать подозрение во время таможенного контроля.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?

Ранее мы писали, что в Польше действуют строгие правила ввоза пищевых продуктов из стран вне ЕС, в том числе и из Украины. Наибольшие ограничения касаются продуктов животного происхождения, ведь они могут представлять риск распространения болезней среди людей и животных. Под полным или почти полным запретом находятся:

мясо и любые мясные изделия – свежее мясо, колбасы, сало, ветчина, паштеты, тушенка;

– свежее мясо, колбасы, сало, ветчина, паштеты, тушенка; молочные продукты – молоко, творог, сметана, масло, йогурты, кефир;

– молоко, творог, сметана, масло, йогурты, кефир; домашние консервы и закрутки , если они содержат мясо или молочные компоненты;

, если они содержат мясо или молочные компоненты; продукты без заводской маркировки или без оригинальной упаковки.

Даже небольшое количество таких продуктов в чемодане может стать причиной конфискации на границе, а в отдельных случаях – штрафа.