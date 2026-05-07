Про інцидент розповіла українка Анна Кобзар на своїй сторінці у тіктоці.
Через що виникла проблема?
Жінка пояснила, що перевозила кілька упаковок таблеток, які придбала по акції. Ліки були запаковані комплектами по три штуки, однак у чеку кожна пачка вказувалася окремо. Під час перевірки польська прикордонниця звернула увагу на кількість препаратів і заявила, що перевозити шість і більше однакових упаковок не дозволено без додаткових пояснень або документів.
У результаті українку змусили повернутися назад до України. За словами Анни, ситуація стала для неї повною несподіванкою:
Я цього не знала… Повернулась, ридала. Наші прикордонники сказали, що таке трапляється постійно,
– сказала жінка.
Жінка перевозила кілька упаковок таблеток / Фото Pexels
Що було далі?
Після повернення жінка перерозподілила ліки та знову стала в чергу на проходження контролю. Цього разу вона потрапила до іншого польського інспектора. Анна розповіла, що новий прикордонник здивувався причині відмови у в'їзді та поставився до ситуації значно спокійніше.
За словами українки, чоловік лише уточнив, у чому була проблема, після чого пропустив її без додаткових перевірок багажу.
Чому подібні ситуації трапляються?
Як мовиться на сайті уряду Польщі, під час перетину кордону прикордонники та митники можуть перевіряти:
- кількість ліків,
- наявність рецептурних препаратів,
- походження медикаментів,
- ознаки комерційного перевезення.
Особливо уважно ставляться до великої кількості однакових упаковок, адже це можуть трактувати як спробу перевезення товару не для особистого користування. Водночас правила часто трактуються по-різному залежно від конкретного інспектора, через що мандрівники нерідко стикаються із суперечливими рішеннями.
Як уникнути проблем?
Експерти радять перед поїздкою:
- не перевозити великі обсяги однакових ліків,
- зберігати чеки та рецепти,
- залишати препарати в оригінальних упаковках,
- перевіряти митні правила країни в'їзду.
Особливо це стосується медикаментів, які можуть викликати підозру під час митного контролю.
Які продукти категорично не можна везти в Польщу?
Раніше ми писали, що у Польщі діють суворі правила ввезення харчових продуктів із країн поза ЄС, зокрема й з України. Найбільші обмеження стосуються продуктів тваринного походження, адже вони можуть становити ризик поширення хвороб серед людей і тварин. Під повною або майже повною забороною перебувають:
- м'ясо та будь-які м'ясні вироби – свіже м'ясо, ковбаси, сало, шинка, паштети, тушонка;
- молочні продукти – молоко, сир, сметана, масло, йогурти, кефір;
- домашні консерви та закрутки, якщо вони містять м'ясо або молочні компоненти;
- продукти без заводського маркування або без оригінального пакування.
Навіть невелика кількість таких продуктів у валізі може стати причиною конфіскації на кордоні, а в окремих випадках – штрафу.