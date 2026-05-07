Про інцидент розповіла українка Анна Кобзар на своїй сторінці у тіктоці.

Дивіться також Нові правила для українців у Польщі: хто зможе отримати карту побуту на 3 роки

Через що виникла проблема?

Жінка пояснила, що перевозила кілька упаковок таблеток, які придбала по акції. Ліки були запаковані комплектами по три штуки, однак у чеку кожна пачка вказувалася окремо. Під час перевірки польська прикордонниця звернула увагу на кількість препаратів і заявила, що перевозити шість і більше однакових упаковок не дозволено без додаткових пояснень або документів.

У результаті українку змусили повернутися назад до України. За словами Анни, ситуація стала для неї повною несподіванкою:

Я цього не знала… Повернулась, ридала. Наші прикордонники сказали, що таке трапляється постійно,

– сказала жінка.



Жінка перевозила кілька упаковок таблеток / Фото Pexels

Що було далі?

Після повернення жінка перерозподілила ліки та знову стала в чергу на проходження контролю. Цього разу вона потрапила до іншого польського інспектора. Анна розповіла, що новий прикордонник здивувався причині відмови у в'їзді та поставився до ситуації значно спокійніше.

За словами українки, чоловік лише уточнив, у чому була проблема, після чого пропустив її без додаткових перевірок багажу.

Чому подібні ситуації трапляються?

Як мовиться на сайті уряду Польщі, під час перетину кордону прикордонники та митники можуть перевіряти:

кількість ліків,

наявність рецептурних препаратів,

походження медикаментів,

ознаки комерційного перевезення.

Особливо уважно ставляться до великої кількості однакових упаковок, адже це можуть трактувати як спробу перевезення товару не для особистого користування. Водночас правила часто трактуються по-різному залежно від конкретного інспектора, через що мандрівники нерідко стикаються із суперечливими рішеннями.

Як уникнути проблем?

Експерти радять перед поїздкою:

не перевозити великі обсяги однакових ліків,

зберігати чеки та рецепти,

залишати препарати в оригінальних упаковках,

перевіряти митні правила країни в'їзду.

Особливо це стосується медикаментів, які можуть викликати підозру під час митного контролю.

Які продукти категорично не можна везти в Польщу?

Раніше ми писали, що у Польщі діють суворі правила ввезення харчових продуктів із країн поза ЄС, зокрема й з України. Найбільші обмеження стосуються продуктів тваринного походження, адже вони можуть становити ризик поширення хвороб серед людей і тварин. Під повною або майже повною забороною перебувають:

м'ясо та будь-які м'ясні вироби – свіже м'ясо, ковбаси, сало, шинка, паштети, тушонка;

– свіже м'ясо, ковбаси, сало, шинка, паштети, тушонка; молочні продукти – молоко, сир, сметана, масло, йогурти, кефір;

– молоко, сир, сметана, масло, йогурти, кефір; домашні консерви та закрутки , якщо вони містять м'ясо або молочні компоненти;

, якщо вони містять м'ясо або молочні компоненти; продукти без заводського маркування або без оригінального пакування.

Навіть невелика кількість таких продуктів у валізі може стати причиною конфіскації на кордоні, а в окремих випадках – штрафу.