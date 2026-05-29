Як повідомляє Reuters, найбільше постраждало прибережне місто Вітстейбл у графстві Кент, де без води тимчасово залишилися близько 8 тисяч людей.

Загалом проблеми з водопостачанням зачепили понад 20 тисяч споживачів. Через перебої з водою частина кафе, ресторанів та магазинів була змушена тимчасово припинити роботу саме під час шкільних канікул та активного туристичного сезону. Місцеві жителі розповідають, що годинами стояли у чергах за:

бутильованою водою;

аварійними запасами;

технічною водою.

У соцмережах британці масово публікували фото порожніх полиць у магазинах та довгих черг біля пунктів видачі води.

Чому виникла проблема з водою?

Компанія South East Water, яка забезпечує водою приблизно 2,3 мільйона жителів, заявила, що причиною перебоїв став різкий стрибок споживання через спеку. За даними компанії, лише за одну добу система подала: 628 мільйонів літрів води. Це приблизно на 100 мільйонів літрів більше за середній сезонний показник.



Аномальна спека залишила тисячі британців без води / Фото Unsplash

У компанії пояснили, що мережі просто не витримали такого навантаження. Британці звинувачують водні компанії Втім, місцеві мешканці та підприємці вважають, що проблема не лише у погоді. У Британії останніми роками дедалі частіше критикують приватні водопостачальні компанії через:

застарілу інфраструктуру;

недостатні інвестиції;

часті витоки води;

аварії на мережах.

Багато британців переконані, що компанії роками економили на модернізації систем, через що країна виявилася неготовою навіть до кількох днів сильної спеки.

Що відомо про аномальну спеку в Британії?

Раніше ми писали, що цього тижня у країні зафіксували найспекотніший травневий день за всю історію спостережень. У деяких регіонах температура повітря перевищила: +34 градуси. Для Великої Британії, де клімат традиційно значно прохолодніший, такі показники вважаються майже екстремальними.

Водночас аномальна спека спостерігається не лише у Британії. Наприкінці травня рекордні температури фіксують:

у Франції;

Іспанії;

Німеччині;

інших країнах Західної Європи.

У деяких районах Іспанії температура вже наблизилася до +40 градуси, а у Франції синоптики повідомляють про сотні нових температурних рекордів. Кліматологи зазначають, що хвилі ранньої спеки у Європі стають дедалі частішими через глобальні зміни клімату.