В Копенгагене мест для украинцев не осталось, но другой датский город приглашает беженцев

В Копенгагене, столице Дании, сообщили, что ресурсы для приема беженцев город уже исчерпал.

После заявления Копенгагена, что расселить больше украинцев там уже не могут, в Лемвиге, городе на западе Дании, беженцев пригласили к себе, сообщает DR.

Где в Дании готовы принять украинских беженцев?

Лемвиг, что расположен в Западной Ютландии, готов принять и расселить большее количество украинцев, оформляющих временную защиту.

Они очень хорошо вписываются в наше общество, рынок труда, наши школы. У нас как будто один менталитет... Поэтому мы хотели бы, чтобы приезжало еще больше людей, и есть место для них,

– заявил мэр города Йенс Ленберг.

Он также добавил, что украинцы быстро интегрируются в жизнь сообщества, а также помогают решить проблему с нехваткой рабочих рук в небольшом городе, что имеет всего 20 000 жителей. Некоторые украинцы, приехавшие в Лемвиг, "стали на ноги" настолько быстро, что уже успели приобрести себе здесь жилье.

Я и рад, и горжусь тем, потому что они становятся важной частью нашего общества,

– добавил мэр.

Украинцев у себя готовы принять также и в муниципалитете Рингкебинг-Скерн в том же регионе.

С 2022 года Дания приняла более 50 000 украинских беженцев, пишет Ugeskriftet.

