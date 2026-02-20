В Копенгагене мест для украинцев не осталось, но другой датский город приглашает беженцев
- Копенгаген исчерпал ресурсы для приема беженцев, но Лемвиг на западе Дании приглашает украинцев.
- Лемвиг и муниципалитет Рингкебинг-Скерн готовы принять больше беженцев, обеспечивая интеграцию и поддержку местной экономики.
В Копенгагене, столице Дании, сообщили, что ресурсы для приема беженцев город уже исчерпал.
После заявления Копенгагена, что расселить больше украинцев там уже не могут, в Лемвиге, городе на западе Дании, беженцев пригласили к себе, сообщает DR.
Где в Дании готовы принять украинских беженцев?
Лемвиг, что расположен в Западной Ютландии, готов принять и расселить большее количество украинцев, оформляющих временную защиту.
Они очень хорошо вписываются в наше общество, рынок труда, наши школы. У нас как будто один менталитет... Поэтому мы хотели бы, чтобы приезжало еще больше людей, и есть место для них,
– заявил мэр города Йенс Ленберг.
Он также добавил, что украинцы быстро интегрируются в жизнь сообщества, а также помогают решить проблему с нехваткой рабочих рук в небольшом городе, что имеет всего 20 000 жителей. Некоторые украинцы, приехавшие в Лемвиг, "стали на ноги" настолько быстро, что уже успели приобрести себе здесь жилье.
Я и рад, и горжусь тем, потому что они становятся важной частью нашего общества,
– добавил мэр.
Украинцев у себя готовы принять также и в муниципалитете Рингкебинг-Скерн в том же регионе.
С 2022 года Дания приняла более 50 000 украинских беженцев, пишет Ugeskriftet.
Что еще нужно знать украинским беженцам?
В ноябре 2025 года не Польша и не Германия приняли больше всего беженцев. Зато удовлетворила немало заявлений на убежище именно Италия.
А вот в Чехии правительство планирует ужесточить миграционные правила до мая 2026 года – и украинцев ждет немало изменений.