В ЕС решают будущее украинцев: продлят ли временную защиту после 2027 года

Министры внутренних дел стран Европейского Союза 4 июня проведут обсуждение будущего механизма временной защиты для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного вторжения России. Одним из ключевых вопросов станет возможное продление действия этого статуса после марта 2027 года.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает Суспільне.

Какова позиция ЕС?

По его словам, Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и украинских беженцев. Сейчас механизм временной защиты распространяется примерно на четыре миллиона украинцев, которые находятся в странах ЕС.

Наша поддержка Украины является непоколебимой. Мы также ведем консультации с государствами-членами относительно возможных следующих шагов после завершения действия действующего механизма,

– отметил Ламмерт.

В то же время источники сообщают, что во время встречи 4 июня окончательного решения о продлении временной защиты принимать не планируют. Основная цель дискуссии – оценить возможные сценарии после завершения действия нынешних правил и сформировать политические рекомендации для Европейской комиссии.



Ожидается, что после консультаций с государствами-членами Еврокомиссия представит собственное предложение относительно дальнейшего статуса украинцев в странах ЕС. Отдельной темой обсуждения может стать предоставление временной защиты мужчинам призывного возраста. Как сообщают источники, некоторые страны-члены уже высказывают различные позиции по этому вопросу. В частности, ранее появлялась информация, что Чехия поддерживает идею определенных ограничений для этой категории заявителей.

Важно! По данным Евростата, по состоянию на март 2026 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся около 4,38 миллиона граждан Украины. Именно поэтому решение о будущем этого механизма имеет важное значение как для украинских беженцев, так и для государств-членов ЕС.

