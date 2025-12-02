Нидерланды закроют центры для украинских беженцев: когда это произойдет

Министр жилищного хозяйства Нидерландов Мона Кейзер имеет планы закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году.

Сейчас, согласно данным правительства, в Нидерландах проживает примерно 135 000 украинцев – впрочем, уже с 2027 года украинцы, которые получат трехлетние разрешения на проживание, должны будут сами позаботиться о жилье и медицинском обслуживании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Duch News.

Что известно о закрытии центров для беженцев в Нидерландах?

Правительство Нидерландов уже имеет план закрыть жилые объекты, созданные для беженцев из Украины в 2027 году – когда закончится срок действия временной защиты ЕС. Впрочем, критики отмечают, что эти планы недостаточно проработаны и совсем не учитывают дефицит жилья в стране.

Видимо, Кейзер имеет волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке, – заявил Барт Диккешей.

Он помогает украинцам поселиться в Нидерландах и считает, что письмо правительства – лишь "пустые слова". В Нидерландах три четверти украинцев проживают в специальных жилых помещениях, что правительство создало в течение последних трех лет. И министр жилищного хозяйства настаивает, что правительственное жилье следует ликвидировать как можно скорее, а также прекратить финансирование муниципалитетов.

Впрочем, даже местные органы власти уже заявляют, что прекращение финансирования может привести к значительным проблемам – несмотря на то, что две трети украинцев работают и внесли 3,5 миллиарда евро в экономику, многие из них все еще нуждаются в социальной помощи.

Также министр заверила, что молодые украинцы будут иметь возможность учиться и получат доступ к финансированию в колледжах, как и граждане ЕС – это должно положить конец ситуации, когда приходится платить по крайней мере втрое больше из-за того, что Украина не входит в Евросоюз.

