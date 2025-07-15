Настя, Таня, Семен: с какими именами за границей можно попасть впросак

Некоторые имена, которые в Украине кажутся обычными, могут быть необычными для иностранцев. Кроме того, есть и такие, которые имеют курьезное значение за рубежом.

С некоторыми популярными в Украине именами можно попасть в довольно курьезную ситуацию за рубежом. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие наши имена могут иметь странный перевод за рубежом?

Юрий – в Японии есть известный жанр аниме и манги о любви между девушками, который называется очень похоже – юри.

– в Японии есть известный жанр аниме и манги о любви между девушками, который называется очень похоже – юри. Инна – в польском языке есть слово inny, которое означает "другое". Это не проблема, но может спровоцировать шутки среди местных.

– в польском языке есть слово inny, которое означает "другое". Это не проблема, но может спровоцировать шутки среди местных. Настя – в английском языке есть очень похожее "nasty", которое переводится "отвратительный" или "неприятный". Поэтому лучше представиться как Анастасия, ну или же другими вариантами сокращений.

– в английском языке есть очень похожее "nasty", которое переводится "отвратительный" или "неприятный". Поэтому лучше представиться как Анастасия, ну или же другими вариантами сокращений. Люда – в немецком языке есть слово "Luder", которое звучит очень похоже – "людаг". Оно означает "проститутка".

– в немецком языке есть слово "Luder", которое звучит очень похоже – "людаг". Оно означает "проститутка". Люба – и у немцев, и у англичан есть слова "lube", которые означают интимную смазку.

– и у немцев, и у англичан есть слова "lube", которые означают интимную смазку. Семен – в английском языке есть слово "simen", что буквально означает мужское семейство.

– в английском языке есть слово "simen", что буквально означает мужское семейство. Таня – в Польше есть слово "tanio", которое переводится как "дешево". Поэтому лучше использовать полную форму имени.

– в Польше есть слово "tanio", которое переводится как "дешево". Поэтому лучше использовать полную форму имени. Вика – в финском языке слово "vika" означает ошибку, дефект, порок или неисправность. Поэтому лучше назваться Виктория, или заменить на понятные для финнов варианты – Вики или Тори.

– в финском языке слово "vika" означает ошибку, дефект, порок или неисправность. Поэтому лучше назваться Виктория, или заменить на понятные для финнов варианты – Вики или Тори. Богдан или Богдана – в англоязычных странах оба имени звучат как "Bog down", что переводится как "увязнуть в болоте". Бодя также может вызвать сальные шутки, поскольку в англоязычных странах есть слово "body", что переводится как "тело".

– в англоязычных странах оба имени звучат как "Bog down", что переводится как "увязнуть в болоте". Бодя также может вызвать сальные шутки, поскольку в англоязычных странах есть слово "body", что переводится как "тело". Вася – в английском языке есть созвучное слово "wussy" которое означает "слабак" или "трус". Поэтому лучше использовать полную форму имени – Василий.

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Есть много слов, которые за рубежом могут звучать так же, но иметь совсем другое значение.

Например, хоть чешский язык имеет много сходств с украинским, некоторые наши слова лучше не говорить в Чехии.