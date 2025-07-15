З деякими популярними в Україні іменами можна потрапити у досить курйозну ситуацію за кордоном. Про це пише 24 Канал.

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Які наші імена можуть мати дивний переклад за кордоном?

Юрій – у Японії є відомий жанр аніме та манґи про любов між дівчатами, який називається дуже схоже – юрі.

– у Японії є відомий жанр аніме та манґи про любов між дівчатами, який називається дуже схоже – юрі. Інна – у польській мові є слово inny, яке означає "інше". Це не проблема, але може спровокувати жарти серед місцевих.

– у польській мові є слово inny, яке означає "інше". Це не проблема, але може спровокувати жарти серед місцевих. Настя – в англійській мові є дуже схоже "nasty", яке перекладається "огидний" або "неприємний". Тому краще представитися як Анастасія, ну або ж іншими варіантами скорочень.

– в англійській мові є дуже схоже "nasty", яке перекладається "огидний" або "неприємний". Тому краще представитися як Анастасія, ну або ж іншими варіантами скорочень. Люда – у німецькій мова є слово "Luder", яке звучить дуже схоже – "людаг". Воно означає "повія".

– у німецькій мова є слово "Luder", яке звучить дуже схоже – "людаг". Воно означає "повія". Люба – і у німців, і в англійців є слова "lube", які означають інтимне мастило.

– і у німців, і в англійців є слова "lube", які означають інтимне мастило. Семен – в англійській мові є слово "simen", що буквально означає чоловіче сім'я.

– в англійській мові є слово "simen", що буквально означає чоловіче сім'я. Таня – у Польщі є слово "tanio", яке перекладається як "дешево". Тому краще використовувати повну форму імені.

– у Польщі є слово "tanio", яке перекладається як "дешево". Тому краще використовувати повну форму імені. Віка – у фінській мові слово "vika" означає помилку, дефект, ваду або несправність. Тож краще назватися Вікторія, або замінити на зрозумілі для фінів варіанти – Вікі чи Торі.

– у фінській мові слово "vika" означає помилку, дефект, ваду або несправність. Тож краще назватися Вікторія, або замінити на зрозумілі для фінів варіанти – Вікі чи Торі. Богдан або Богдана – в англомовних країнах обидва імені звучать як "Bog down", що перекладається як "загрузнути в болото". Бодя також може викликати сальні жарти, оскільки в англомовних країнах є слово "body", що перекладається як "тіло".

– в англомовних країнах обидва імені звучать як "Bog down", що перекладається як "загрузнути в болото". Бодя також може викликати сальні жарти, оскільки в англомовних країнах є слово "body", що перекладається як "тіло". Вася – в англійській мові є співзвучне слово "wussy" яке означає "слабак" або "боягуз". Тому краще використовувати повну форму імені – Василь.

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Є багато слів, які за кордоном можуть звучати так само, але мати зовсім інше значення.

Наприклад, хоч чеська мова має багато схожостей з українською, деякі наші слова краще не говорити в Чехії.