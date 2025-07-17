Британка назвала самый большой стереотип об англичанах в Украине

Британка Элли, которая проживает в Украине, рассказала, что украинцы часто думают об англичанах. Она отметила, что это очень распространенный стереотип.

По словам британки, многие украинцы думают, что все британцы как из кино. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Элли с Маричкой Падалко.

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Какой стереотип царит о британцах в Украине

Женщина из Великобритании рассказала, что многие люди ожидают от нее чего-то "большего", чем она есть на самом деле.

Когда люди узнают, что я из Британии, они почему-то ожидают, что я буду как королева, или как в сериале Корона,

– сказала Элли.

Но, по словам Элли, она "просто обычный человек", не королевских кровей.

Британка добавила, что в ее стране – мультикультурное общество, поэтому там можно встретить "кого угодно и что угодно".

"Это, пожалуй, один из самых больших стереотипов, что все британцы как из кино", – сказала она.

К слову, ранее Элли прокомментировала, существует ли в Британии стереотип о том, что украинки якобы слишком озабочены своим внешним видом. По ее словам, этот стереотип до сих пор очень распространен.

В то же время она отметила, что разница между украинками и британками все же есть.