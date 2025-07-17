За словами британки, багато українців думають, що всі британці як із кіно. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Еллі з Марічкою Падалко.

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Який стереотип панує про британців в Україні

Жінка з Великої Британії розповіла, що багато людей очікують від неї чогось "більшого", ніж вона є насправді.

Коли люди дізнаються, що я з Британії, вони чомусь очікують, що я буду як королева, чи як у серіалі Корона,

– сказала Еллі.

Але, за словами Еллі, вона "просто звичайна людина", не королівської крові.

Британка додала, що у її країні – мультикультурне суспільство, тож там можна зустріти "кого завгодно і будь-що".

"Це, мабуть, один із найбільших стереотипів, що всі британці як із кіно", – сказала вона.

До слова, раніше Еллі прокоментувала, чи існує у Британії стереотип про те, що українки нібито занадто переймаються своїм зовнішнім виглядом. За її словами, цей стереотип досі дуже поширений.

Водночас вона зауважила, що різниця між українками та британками все ж є.