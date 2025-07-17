По словам британки, многие украинцы думают, что все британцы как из кино. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Элли с Маричкой Падалко.

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Какой стереотип царит о британцах в Украине

Женщина из Великобритании рассказала, что многие люди ожидают от нее чего-то "большего", чем она есть на самом деле.

Когда люди узнают, что я из Британии, они почему-то ожидают, что я буду как королева, или как в сериале Корона,

– сказала Элли.

Но, по словам Элли, она "просто обычный человек", не королевских кровей.

Британка добавила, что в ее стране – мультикультурное общество, поэтому там можно встретить "кого угодно и что угодно".

"Это, пожалуй, один из самых больших стереотипов, что все британцы как из кино", – сказала она.

К слову, ранее Элли прокомментировала, существует ли в Британии стереотип о том, что украинки якобы слишком озабочены своим внешним видом. По ее словам, этот стереотип до сих пор очень распространен.

В то же время она отметила, что разница между украинками и британками все же есть.