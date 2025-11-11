Одна европейская страна будет усиленно проверять свои границы до лета 2026: в чем причина
- Правительство Нидерландов продолжит усиленный контроль на границах с Германией и Бельгией до лета 2026 года, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.
- Благодаря усиленным проверкам, удалось остановить на границе около 500 человек, что больше, чем в случае обычных процедур.
Правительство Нидерландов решило продлить усиленный контроль на границах с Германией и Бельгией – и он продлится по крайней мере до лета 2026 года. Так страна пытается предотвратить нелегальную миграцию.
Благодаря усиленным проверкам, что были введены в последнее время, удалось остановить на границе около 500 человек – и это больше, чем произошло бы в случае обычных процедур, сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.
Почему Нидерланды продолжат усиленные проверки на границе?
Исполняющий обязанности министра по делам миграции и убежища Ван Вель отметил, что из-за рисков, связанные с усиленными проверками на границе, нелегальные мигранты с гораздо большей вероятностью поедут в другую страну. Кроме того, он убежден, что усиленный контроль следует оставить в силе по крайней мере до принятия Европейского миграционного пакта.
Нидерланды продолжают пограничный контроль из-за "усиления угрозы общественному порядку" из-за давления на системы предоставления убежища, пишет TTW.
Мы надеемся, что благодаря этому мы достигнем более эффективных процедур на внешних границах, и это должно позволить нам оставить пограничный контроль в прошлом,
– заявил Ван Вель.
Нидерландские власти ввели усиленный пограничный контроль еще в конце 2024 года – и тогда это было временной мерой. Но в ноябре 2025 года в Статистическом управлении Нидерландов отчитались, что только за последние 9 месяцев в страну было подано на 33% меньше заявлений о предоставлении убежища.
