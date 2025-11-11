Одна європейська країна посилено перевірятиме свої кордони до літа 2026: в чому причина

Уряд Нідерландів вирішив продовжити посилений контроль на кордонах з Німеччиною та Бельгією – і він триватиме принаймні до літа 2026 року. Так країна намагається запобігти нелегальній міграції.

Завдяки посиленим перевіркам, що були запроваджені останнім часом, вдалося зупинити на кордоні близько 500 людей – і це більше, ніж сталося б у разі звичайних процедур, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

Чому Нідерланди продовжать посилені перевірки на кордоні?

Виконувач обов'язків міністра у справах міграції та притулку Ван Вель зазначив, що через ризики, пов'язані з посиленими перевірками на кордоні, нелегальні мігранти з набагато більшою ймовірністю поїдуть до іншої країни. Окрім того, він переконаний, що посилений контроль слід залишити у силі принаймні до ухвалення Європейського міграційного пакту.

Нідерланди продовжують прикордонний контроль через "посилення загрози громадському порядку" через тиск на системи надання притулку, пише TTW.

Ми сподіваємося, що завдяки цьому ми досягнемо ефективніших процедур на зовнішніх кордонах, і це має дозволити нам залишити прикордонний контроль у минулому,

– заявив Ван Вель.

Нідерландська влада запровадила посилений прикордонний контроль ще наприкінці 2024 року – і тоді це було тимчасовим заходом. Та у листопаді 2025 року у Статистичному управлінні Нідерландів відзвітували, що тільки за останні 9 місяців до країни було подано на 33% менше заяв про надання притулку.

