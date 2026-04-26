"Вышла очень удивлена": украинка рассказала об успеваемости в испанских школах

Украинка Вера, которая уже не один год живет в Испании вместе с семьей, сдала своего сына на обучение в местную школу – и результаты ее изрядно удивили.

Украинка посетила родительское собрание в классе своего 12-летнего сына, и вышла оттуда невероятно удивленной: согласно оценкам за второй семестр, две трети учеников провалили экзамены, сообщает vira_vovchuk.

Интересно С этого моста можно увидеть 4 страны одновременно: он единственный в мире

Что удивило украинку в испанской школе?

Результаты оценивания в конце года в Испании влияют на то, переведут ли ребенка в следующий класс. И в соответствии с промежуточными оценками, что объявили на родительском собрании, во второй класс старшей школы попали бы только 11 из 30 детей.

Большинство детей, по словам украинки, "завалили" экзамены – в частности, математик из 30 детей сдали только 9, а английский язык – 13. Для того, чтобы сдать экзамен, нужно получить по крайней мере 5 баллов из максимально возможных 10.

Очень низкие показатели. Удивительно, ведь в Испании учиться очень легко, программа несложная. Если ребенок уже овладел языком, это не трудно,

– поделилась женщина.

Впрочем, она заметила, что в испанских школах очень шумно, дети в классах шумные, и поэтому трудно услышать, что же говорит учитель. А в той школе, где учится сын украинки, все постоянно перебивают педагога.

К слову, в Испании обязательное школьное образование длится на год меньше, чем в Украине, только до 16 лет, пишет Study in Spain.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?