Украинка посетила родительское собрание в классе своего 12-летнего сына, и вышла оттуда невероятно удивленной: согласно оценкам за второй семестр, две трети учеников провалили экзамены, сообщает vira_vovchuk.
Интересно С этого моста можно увидеть 4 страны одновременно: он единственный в мире
Что удивило украинку в испанской школе?
Результаты оценивания в конце года в Испании влияют на то, переведут ли ребенка в следующий класс. И в соответствии с промежуточными оценками, что объявили на родительском собрании, во второй класс старшей школы попали бы только 11 из 30 детей.
Большинство детей, по словам украинки, "завалили" экзамены – в частности, математик из 30 детей сдали только 9, а английский язык – 13. Для того, чтобы сдать экзамен, нужно получить по крайней мере 5 баллов из максимально возможных 10.
Украинка рассказала об образовании в школах Испании: смотрите видео
Очень низкие показатели. Удивительно, ведь в Испании учиться очень легко, программа несложная. Если ребенок уже овладел языком, это не трудно,
– поделилась женщина.
Впрочем, она заметила, что в испанских школах очень шумно, дети в классах шумные, и поэтому трудно услышать, что же говорит учитель. А в той школе, где учится сын украинки, все постоянно перебивают педагога.
К слову, в Испании обязательное школьное образование длится на год меньше, чем в Украине, только до 16 лет, пишет Study in Spain.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, раскрыла, почему эта страна подойдет далеко не для всех – оказывается, там хватает минусов, о которых туристы часто даже не подозревают.
Тем временем украинка из Парижа раскрыла, как во Франции туристов обманывают и грабят – нескольких мошеннических схем там точно стоит остерегаться.