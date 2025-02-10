Датчане запустили сбор на покупку Калифорнии в США

В Дании создали шуточную петицию, которая предлагает выкупить Калифорнию у США. Датчане заявили, что этот штат им нужен, ведь там тепло и растет много авокадо.

Они даже запустили сбор для этой цели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт инициативы Denmarkification.com.

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Датчане предлагают выкупить Калифорнию у Дональда Трампа

На сайте Denmarkification.com предлагают собрать деньги на приобретение Калифорнии с использованием механизма краудфандинга. Соответствующий сбор уже запущен.

Цель краудфандинга – 1 триллион долларов (плюс-минус несколько миллиардов). Это всего 200 000 крон с каждого датчанина. Пропустите несколько латте, и вы золотые,

– говорится на сайте кампании.

Авторы инициативы предположили, что Дональд Трамп может согласиться на продажу штата, поскольку он "не является самым большим поклонником Калифорнии" и неоднократно называл ее самой проблемной частью США.

Чтобы подсластить сделку, авторы также выделят Трампу "пожизненный запас датской выпечки".

Для переговоров с американским президентом шутники предлагают отправить руководителей компании Lego и актеров из сериала "Правительство".

Сейчас петицию о покупке Калифорнии подписали более 198 тысяч человек.