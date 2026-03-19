"Украина сама в этом заинтересована": в ЕС предлагают резкие изменения для беженцев

В Чехии выступили с инициативой пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев на уровне Европейского Союза. Речь идет о возможных ограничениях для отдельных категорий граждан уже с 2027 года.

Эту информацию изданию Novinky сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Что предлагает правительство Чехии?

По словам министра, правительство Чехии уже начало переговоры с партнерами в ЕС по корректировке действующей системы. Среди предложений – ограничение предоставления временной защиты:

мужчинам трудоспособного возраста;

гражданам, которые прибывают из относительно безопасных западных регионов Украины.

Метнар объяснил, что Украина заинтересована в возвращении мужчин, ведь они нужны как для обороны, так и для будущего восстановления страны.

Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или возвращались после завершения войны,

– отметил он.

В то же время Чехия не может самостоятельно изменить правила, поскольку механизм временной защиты регулируется на уровне ЕС. Поэтому все изменения возможны только после согласования между государствами-членами.

Этот вопрос уже обсуждали с министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом. Стороны согласились начать широкую дискуссию о будущем механизма защиты. Ожидается, что дебаты активизируются в ближайшее время с участием стран, которые приняли больше всего украинцев.

Какие страны приняли больше всего беженцев?

По данным Евростат, наибольшее количество украинцев с временной защитой проживает в:

Германия – более 1,2 миллиона человек;

Польша – почти 966 тысяч человек;

Чехия – около 397 тысяч человек.

В то же время Чехия и Польша остаются лидерами по количеству принятых украинцев на душу населения. Несмотря на инициативу, в самой Чехии признают возможные экономические последствия. Местные работодатели уже заявляли, что массовое возвращение украинских работников может негативно повлиять на рынок труда.

Сколько украинских мужчин въехали в Германию за год?

Ранее мы писали, что число украинских мужчин-беженцев в Германии выросло до 349 520, что на 52 тысячи больше, чем год назад. Доля мужчин среди украинских беженцев составляет 41%, что вызывает политические дискуссии в Германии.