В Европе масштабный блекаут: что известно
Без света осталась значительная часть Испании и Португалии. Также об отключении света сообщалось во Франции.
Компания Endesa, мадридский поставщик электроэнергии, объявила об отключении по всей стране. Что известно о блэкаутах – далее в материале 24 Канала.
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В Испании и Португалии масштабный блэкаут
- Испания
Железнодорожное сообщение по всей Испании остановилось, что повлияло на всю сеть. Также закрыт мадридский аэропорт "Барахас", что еще больше усложнило планы путешествий.
В крупных городах, включая Севилью, Барселону и Памплону, также наблюдаются перебои в электроснабжении, что приводит к массовым сбоям в работе. Власти работают над решением ситуации по мере ее развития.
Планы восстановления электроснабжения были активированы совместно с отраслевыми компаниями после отключения электроэнергии на полуострове. Причины анализируются, и все ресурсы направляются на решение проблемы,
– говорится в сообщении испанских электросетей Red Eléctrica.
Из-за масштабных отключений по всей территории Испании погасли светофоры, заведения и торговые точки перешли на расчет наличными. Больницы запустили свои резервные генераторы.
- Португалия
Тем временем в Лиссабоне перестало работать метро. Сообщается, что телекоммуникационные сети и транспортные услуги также пострадали.
- Андорра и Франция
Европейские СМИ сообщают о случаях отключения электроэнергии в Андорре и частичные перебои во Франции.
Кроме того, подобные перебои были зафиксированы даже в Бельгии.
Что произошло?
Пока еще не установили причину масштабного отключения электроэнергии, что задело многочисленные районы. Хотя кибератака не исключается, расследование продолжается.
При этом власти просят жителей не звонить в экстренные службы для получения информации, поскольку телефонные центры уже переполнены звонками.
В Испании понемногу восстанавливают электроснабжение
Как сообщают СМИ, в нескольких регионах Испании уже восстанавливают свет после масштабных отключений электроэнергии, охвативших Иберийский полуостров.
Это произошло в 13:30 – потребители были без света примерно час.