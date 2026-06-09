Германия фиксирует резкий рост украинских беженцев-мужчин: сколько их теперь

В Германии зафиксировали заметный рост количества украинских мужчин призывного возраста среди новоприбывших беженцев. За последние 16 месяцев около 60% украинцев, прибывших в страну, составляли именно мужчины в возрасте, подпадающем под мобилизационные ограничения в Украине.

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv, который проанализировал данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

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Сколько украинских мужчин находится в Германии?

По информации BAMF, по состоянию на 30 мая 2026 года в Германии находились около 1,3 миллиона беженцев из Украины. Среди них:

356 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 63 лет;

сотни тысяч женщин и детей, которые получили временную защиту после начала полномасштабной войны.

Только за последние 16 месяцев количество мужчин призывного возраста среди новоприбывших украинцев выросло примерно на 60 тысяч человек.

Почему мужчин стало больше?

Эксперты связывают это с решением украинской власти, которая с августа 2025 года разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого немецкие и европейские медиа начали сообщать о резком увеличении количества молодых украинцев, прибывающих в страны ЕС.

По данным Министерства внутренних дел Германии, количество украинцев этой возрастной категории, которые пересекали границу, выросло в десятки раз в течение нескольких недель после ослабления ограничений.



В Германии резко возросло количество украинских мужчин призывного возраста / Фото Unsplash

Какова реакция ЕС?

На этом фоне в Европейском Союзе продолжаются дискуссии относительно будущего механизма временной защиты для украинцев. Действующая программа действует до марта 2027 года. Однако некоторые страны предлагают изменить правила ее продолжения. В частности, обсуждается возможность не распространять автоматическую временную защиту на новоприбывших украинских мужчин призывного возраста.

Речь идет только о тех, кто будет обращаться за таким статусом в будущем. Ранее министр миграции Швеции Юган Форсселль заявил, что Европа должна учитывать потребности Украины в человеческих ресурсах для обороны от российской агрессии. В то же время окончательное решение о возможных изменениях должна предложить Европейская комиссия, после чего его должны поддержать государства-члены ЕС.

Что это означает для украинцев?

Сейчас украинцы, которые уже находятся под временной защитой в странах Евросоюза, продолжают пользоваться всеми предусмотренными правами. В то же время дискуссия относительно будущего статуса новоприбывших мужчин призывного возраста может стать одним из ключевых вопросов миграционной политики ЕС накануне завершения действия действующей программы защиты в 2027 году.