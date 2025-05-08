8 мая, 18:24
Вас это может удивить: какая страна наибольшее количество раз принимала Евровидение
Основні тези
- Ирландия и Швеция принимали Евровидение 7 раз каждая после побед своих кандидатов.
- Ирландия принимала конкурс в 1971, 1981, 1988, 1993, 1994, 1995, 1997 годах, а Швеция в 1975, 1985, 1992, 2000, 2013, 2016, 2024 годах.
На самом деле таких стран есть две. Они являются рекордсменами по победам на Евровидении, поэтому проводили у себя конкурс наибольшее количество раз.
Речь идет об Ирландии и Швеции. Обе страны принимали Евровидение 7 раз – после победы своих кандидатов. Об этом пишет 24 Канал.
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В каких годах Ирландия принимала Евровидение
- 1971 – Дублин;
- 1981 – Дублин;
- 1988 – Дублин;
- 1993 – Миллстрит (самый маленький город, который когда-либо принимал конкурс);
- 1994 – Дублин;
- 1995 – Дублин;
- 1997 – Дублин.
Ирландия первой стала рекордсменкой по количеству побед, однако в 2024 году догнала Швеция.
Когда проводили Евровидение в Швеции
Швеция была страной-хозяйкой Евровидения: трижды в Стокгольме, трижды в Мальме и один раз в Гетеборге.
- 1975 – Стокгольм;
- 1985 – Гетеборг;
- 1992 – Мальме;
- 2000 – Стокгольм;
- 2013 – Мальме;
- 2016 – Стокгольм;
- 2024 – Мальме.