Возле Лос-Анджелеса вспыхнул новый масштабный пожар: небо стало красным, людей эвакуируют

На севере от Лос-Анджелеса вспыхнул новый лесной пожар, из-за которого снова эвакуируют более 30 000 человек. Огонь быстро распространился на 38 квадратных километров.

Пожар вспыхнул в среду 22 января и очень быстро разросся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о новом пожаре возле Лос-Анджелеса

Пожар Хьюза вспыхнул примерно в 80 километрах от Лос-Анджелеса. Он еще больше усложнил работу пожарным в регионе, которым только недавно удалось взять под контроль два крупных пожара в столичной зоне.

Сейчас огонь охватил 38 квадратных километров и быстро распространяется из-за сильного ветра по сухим кустарникам.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что около 31 000 местных жителей получили приказ об обязательной эвакуации. Еще 23 000 человек получили предупреждение готовиться к такому же развитию событий.

Национальный лес Анджелеса заявил, что весь его парк площадью 2 800 квадратных километров в горах Сан-Габриэль закрыт для посетителей.

На кадрах видно, что небо над Лос-Анджелесом стало красным: смотрите видео

Также в сети уже распространяют кадры самого пожара:

Пожар Хьюза пытаются потушить 4 000 пожарных. На помощь привлекают вертолеты, которые сбрасывают воду и песок.

Межгосударственную автомагистраль 5, главную дорогу с севера на юг на западе США, временно закрывали в районах горных перевалов Виноградная лоза из-за плохой видимости. Но пожарным удалось подавить достаточно огня, чтобы снова открыть шоссе.