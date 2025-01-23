Пожежа спалахнула в середу 22 січня і дуже швидко розрослася. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Вперше за 15 років випав сніг: Південь США накрив рідкісний зимовий шторм – приголомшливі кадри

Що відомо про нову пожежу біля Лос-Анджелеса

Пожежа Хьюза спалахнула приблизно у 80 кілометрах від Лос-Анджелеса. Вона ще більше ускладнила роботу пожежникам у регіоні, яким лише нещодавно вдалося взяти під контроль дві великі пожежі в столичній зоні.

Наразі вогонь охопив 38 квадратних кілометрів і швидко поширюється через сильний вітер сухими чагарниками.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомив, що близько 31 000 місцевих жителів отримали наказ про обов’язкову евакуацію. Ще 23 000 людей отримали попередження готуватися до такого ж розвитку подій.

Національний ліс Анджелеса заявив, що весь його парк площею 2 800 квадратних кілометрів у горах Сан-Габріель закритий для відвідувачів.

На кадрах видно, що небо над Лос-Анджелесом стало червоним: дивіться відео

Також у мережі вже поширюють кадри самої пожежі:

Пожежу Хьюза намагаються загасити 4 000 вогнеборців. На допомогу залучають гелікоптери, які скидають воду та пісок.

Міждержавну автомагістраль 5, головну дорогу із півночі на південь на заході США, тимчасово закривали в районах гірських перевалів Виноградна лоза через погану видимість. Але пожежникам вдалося придушити достатньо вогню, щоб знову відкрити шосе.