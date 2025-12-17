В Польше планируют отменить особый статус для украинцев: что изменится

В Польше планируют отменить особый статус для украинских беженцев. Правительство страны уже инициировало разработку соответствующего законопроекта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кароля Навроцкого Павла Шефернакера.

Что изменится для украинцев в Польше?

Новый законопроект предусматривает сворачивание решений, предусмотренных спецзаконом о помощи гражданам Украины в Польше.

Президент Кароль Навроцкий четко заявил: больше не будет бесконечного продолжения особых условий для беженцев из Украины. Положения, которые были необходимыми, когда в Польшу прибыла волна беженцев, сегодня нужно отменить,

– подчеркнул Павел Шефернакер.

Согласно законопроекту, с 4 марта 2026 года украинские беженцы больше не будут иметь особого статуса и будут рассматриваться как другие иностранцы, находящиеся на территории страны.

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая объяснила, что украинцы все еще смогут получать неотложную помощь. В то же время для других медицинских услуг, по ее словам, "придется работать и платить взносы".

Похожая ситуация и с программой 800+ (ежемесячная выплата на ребенка в размере 800 злотых, – 24 Канал). Родителям придется работать, чтобы получить помощь,

– добавила чиновница.

Справка. Эти изменения являются частью рекомендаций Европейской Комиссии и реакцией на предыдущее вето президента Польши Кароля Навроцкого. В сентябре 2025 года он отказался подписать поправки, которые продолжали бы действия специального закона.

Какие изменения могут произойти в других странах?